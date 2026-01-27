Logo
Maričić: SNSD će amandmanski d‌jelovati na prijedlog budžeta Banjaluke

Nezavisne

27.01.2026

11:51

Маричић: СНСД ће амандмански д‌јеловати на приједлог буџета Бањалуке
Foto: Ustupljena fotografija

Goran Maričić, v.d. predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka, kazao je da će ova stranka amandmanski d‌jelovati na predložen budžet grada Banjaluka i to u nekoliko različitih kategorija.

Kako je rekao, njihov cilj je Banjaluka u kojoj se odluke donose u interesu građana.

"Gradska organizacija SNSD-a Banjaluka sluša glas građana, zbog čega smo osnovali timove nosilaca aktivnosti koji su u direktnom kontaktu sa građanima, jer je rad na terenu naš prioritet. Zalažemo se za značajniju podršku mladima i sportu i zato ćemo inicirati da se sredstva za sport u budžetu Grada za 2026. godinu povećaju sa 1,7 na 3 miliona KM", kazao je Maričić za Nezavisne.

On je dodao, da će u budžetu planirati i sredstva za rješavanje brojnih komunalnih problema, kanalizacije, vodosnabdijevanja i putne infrastrukture, a biće povećana i sredstva za predškolsko vaspitanje, kao i za osnovne škole u Banjaluci.

"Brinemo o svim građanima i zato nećemo podržati poskupljenje grijanja za koje se zalaže Gradska uprava. Skupština grada će razmatrati izvještaj "Eko toplana" i ponuditi održivo rješenje za sistem grijanja u Banjaluci", kazao je on.

Kako je dodao, oni posebnu brigu posvećuju socijalno osjetljivim kategorijama i zato će amandmanski d‌jelovati na budžet Grada kako bi se povećala sredstva namijenjena Centru za socijalni rad.

"Ovo su samo neki od naših prioriteta i planova koji će doprinijeti da se Banjaluka razvija odgovorno, stabilno i u skladu sa stvarnim potrebama njenih građana", rekao je Maričić.

