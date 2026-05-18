Srbi čuvaju svoja vjekovna ognjišta u Bosanskom Petrovcu

Nije lako Srbima u drugom entitetu. Srbi koji su se vratili na svoja ognjišta u Bosanskom Petrovcu u Federaciji BiH nemaju mnogo izbora kada je riječ o zaposlenju. Najčešće se bave poljoprivredom i tako žive od svog rada.

Nije lako, ali je časno i pošteno. Od zemlje svojih predaka ne odustaju, a tu ljubav prema zemlji i zavičaju prenose i na djecu.

"Krajinu mi oteše, a tamo mi najdraže uspomene ostaše. Svako ima zavičaj gdje se rodio, mjesto gdje je odrastao", rekao je Jovan Latinović iz Bosanskog Petrovca.

U Vrtoču i danas odzvanjaju krajiške pjesme. Posljednje je to srpsko selo na zapadu u Federaciji BiH. Srbi iz ovog sela protjerani su u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, a krajem devedesetih oni najhrabriji već su se vratili. Na vjekovno srpsko ognjište, među prvima, stigli su Latinovići.

"Znate kako, mi smo došli ovdje na gorevinu. Očeva kuća je bila zapaljena, štala, bukvalno si prvo morao da raskrčiš, da okrčiš oko kuće da možeš prići", kazuje iz sela Vrtoče kod Bosanskog Petrovca Miodrag Latinović.

Tako Latinovići pamte svoj novi početak – i to od nule. Podigli su se iz pepela i okrenuli poljoprivredi. A nije ni da su imali izbor, jer za Srbe u Federaciji BiH do zaposlenja nije lako doći.

"Bavimo se isključivo poljoprivredom. Primarno je stočarstvo i ratarstvo. Što se tiče stočarstva, imamo tu do 40 grla krupne stoke", dodao je Latinović.

A sve poslove na farmi Miodrag radi sa suprugom i svojih petoro djece. U istom domaćinstvu žive i njegovi roditelji.

"Ja imam penziju i baba, a oni rade poljoprivredu. Ja sam s njim radio dok su djeca manja bila, a sada je unuk glavni šofer, sad je on preuzeo rad. Oko 500 dunuma zemlje radimo", kazao je Ilija Latinović.

"Pomažem ocu na njivi i u štali. Od osme-devete godine pomažem što više mogu", ispričao je Aleksandar Latinović.

Latinovići se ne žale. Kažu, dobro je. Boli ih samo to što je Srba u Bosanskom Petrovcu sve manje, a nekada je ovdje živjelo većinsko srpsko stanovništvo.

Vrtoče, Bosanski Petrovac

"Mi smo u tom selu jedna velika porodica. Bukvalno znamo ko šta ruča, tako imamo osjećaj. Mislim da je i u ostalim mjesnim zajednicama isti slučaj. I to je žal za tim vremenima koja su nekad bila. Mi se svi nadamo da će se to promijeniti, ali sumnjam", kazao je Miodrag Latinović.

Nadu budi to što se na srpskim imanjima u Bosanskom Petrovcu sve češće grade vikendice. A kada Srbi na svoja ognjišta dođu bar i na kratko, onima koji tu žive, bore se i rade, puno je srce.

Iz posljednjeg srpskog sela u ovom kraju Latinovići kažu da neće nigdje. Ostaju na zemlji svojih predaka i kuju planove za proširenje proizvodnje. Od ljeta je u planu da na svojoj farmi realizuju i projekat mini-sirane.