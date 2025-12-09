Bilećanin fizički nasrnuo na sugrađanina, potegao i pištolj

Lice inicijala M.S. iz Bileće uhapšeno je juče, 8. decembra, nakon što je iz vatrenog oružja ispalilo dva metka, nakon fizičkog konflikta u svom gradu, pri čemu nije bilo povrijeđenih.

Policija sumnja da je njegovo ponašanje predstavljalo krivično djelo "Izazivanje opšte opasnosti", a istovremeno je prijavljen i slučaj nasilja u porodici.

"Policijski službenici Policijske stanice Bileća postupili su nakon što je M.S. prijavio da ga je fizički napalo drugo lice iz Bileće. Nakon incidenta, on je ispalio dva metka, ali srećom bez povrijeđenih", saopšteno je iz PU Bileća.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naredilo dokumentovanje i krivičnu prijavu protiv lica inicijala M.S. za "Izazivanje opšte opasnosti" i "Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“.