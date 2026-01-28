Lažno se predstavljao kao pripadnik MUP-a i ojadio ljude za preko 100.000 evra

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, uhapsili su S. N. (1977), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela lažno predstavljanje, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i prevara.

Sumnja se da je on, lažno se predstavljajući kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbjednosno-informativne agencije, doveo u zabludu veći broj građana, od kojih je, kako je do sada utvrđeno, pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 12.000.000 dinara.

Pretresom prostorija i vozila koje je osumnjičeni koristio, policija je pronašla opremu za davanje zvučne signalizacije u vozilu, više legitimacija i znački različitih policijskih sindikata i udruženja, kao i više komada različite municije, dijelova oružja, vazdušno oružje, uređaj za svjetlosnu signalizaciju "blinker", četiri motocikla "Quad", mobilne telefone i različitu dokumentaciju.

Osumnjičenom S. N. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.