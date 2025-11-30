Pojavio se snimak stravične nesreće u Laktašima u kojoj je poginuo mladić (24)

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče u ranim jutarnjim časovima dogodila u Laktašima život je izgubio V.K. (24) iz tog grada.

Prema prvim informacijama, nesreća se desila oko 3 časa ujutro, kada je automobil “mercedes” kojim je upravljao stradali mladić, velikom brzinom udario u parkirani kamion.

Na snimku nadzorne kamere koji je u posjedu portala Crna-hronika, jasno se vidi kako mladić vozi izuzetno velikom i neprilagođenom brzinom. Samo nekoliko sekundi kasnije vozilo doslovno prelijeće preko puta i zabija se pod kamion, nakon čega dolazi do fatalnog udara.

Prema riječima mještana, brzina kojom se automobil kretao bila je izuzetno opasna i nije ostavila mogućnost za izbjegavanje tragedije.

Uviđaj trajao više sati

Mjesto događaja bilo je blokirano do ranih jutarnjih sati.

Smrt mladog sugrađanina potresla je Laktaše, a prijatelji i komšije u šoku su zbog tragične vijesti.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka potvrđeno je da je na licu mjesta uviđaj obavio dežurni tužilac OJT Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima PS Laktaši, te da će se nakon vještačenja utvrditi sve okolnosti koje su dovele do nesreće, prenosi Crna hronika.