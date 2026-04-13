Mladić iz BiH ubijen u Zagrebu? Otkriveni prvi detalji

Jedan muškarac sinoć je pronađen mrtav u stanu na Šestinskom trgu u Zagrebu, a policija je ubrzo potvrdila da je riječ o nasilnoj smrti.

Kako je ranije izvestila zagrebačka policija, telo muškarca pronađeno je oko 23 časa u nedelju uveče, prenio je Večernji list.

U službenom saopštenju navodi se da je pod nadzorom policije osoba koja se dovodi u vezu s ubistvom. Tačne okolnosti, vreme i motiv zločina biće poznati nakon završetka uviđaja i kriminalističkog istraživanja.

Zdravlje Obična mrlja na usni često krije opasan karcinom

Poslije završetka tog postupka, tijelo preminulog biće prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije, koja će pružiti dodatne odgovore o uzroku smrti. Prema informacijama portala 24sata.hr, policija sumnja da je žrtva 22-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, iako identitet još nije službeno potvrđen.

Kako navode, mladić je ubijen s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati. Na mjestu zločina u toku je uviđaj, a objekt osigurava pripadnik interventne policije.

Okolnosti koje su dovele do ovog zločina zasad nisu poznate, dok se više informacija očekuje po završetku kriminalističkog istraživanja, prenosi Telegraf.