Minić za ATV: Vjerovatno ću biti kandidat za predsjednika Srpske

Autor:ATV
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Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić izjavio je za ATV da postoji velika vjerovatnoća da će biti kandidat stranke za predsjednika Republike Srpske.
"Konačna odluka o tome biti donesena uskoro na organima stranke", rekao je Minić.
On je istakao da je SNSD 100 odsto spreman za predstojeće opšte izbore.
"Stranka na izbore izlazi sa jasnim programom i rezultatima", rekao je Minić.
Minić je istakao da SNSD pokazuje ozbiljnost, rezultate, dosljednost i patriotizam.
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"Nema toga iz SNSD-a koji je grlio Kristijana Šmita i ne postoji taj u SNSD-u koji je bio u bilo kakvoj relaciji sa nekim ko Srpskoj želi da nanese bilo kakvu štetu, a kamoli da je ukine. To narod prepoznaje", naglasio je Minić.
Minić je poručio da su ekonomska i energetska nezavisnost temelj svakog drugog oblika nezavisnosti i da upravo na tim pitanjima SNSD zasniva svoju politiku.
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