Ukrajina neprestano traži nove vrste naoružanja, i odbrambenog i ofanzivnog karaktera. To ni na koji način ne može spriječiti nastavak Specijalne vojne operacije do ostvarenja naših ciljeva, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Ukrajina neprestano traži nove vrste naoružanja, i odbrambenog i ofanzivnog karaktera. To ni na koji način ne može spriječiti nastavak Specijalne vojne operacije do ostvarenja naših ciljeva", naglasio je Peskov.

Ekonomija Alarm u Njemačkoj: Čak 40 odsto radnika ne vjeruje da će u penziju

Istakao je da Rusija i dalje smatra da je političko-diplomatsko rješenje sukoba u Ukrajini najpoželjniji put, ali će, ukoliko Kijev ne pokaže spremnost za mirovne pregovore, nastaviti Specijalnu vojnu operaciju do ostvarenja postavljenih ciljeva.

On je naglasio da stalni zahtjevi Ukrajine za isporuke novog naoružanja, kako odbrambenog tako i ofanzivnog, neće uticati na tok ruske vojne operacije, prenosi RT Balkan.

"Političko i diplomatsko rješenje situacije u Ukrajini je ono što Rusija preferira, ali je to moguće kada Kijev bude spreman za donošenje neophodnih odluka", saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.