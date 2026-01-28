Makron sazvao sastanak Savjeta za nacionalnu bezbjednost

Francuski predsjednik Emanuel Makron sazvao je sastanak Savjeta za odbranu i nacionalnu bezbjednost radi rješavanja pitanja stranog miješanja uoči lokalnih izbora u martu, rekla je portparol Vlade Mod Brežon.

Ona je napomenula da je ovo drugi takav sastanak od kraja 2024. godine, što odražava Makronov "konkretan i operativan" angažman po tom pitanju.

Prijevremeni lokalni izbori biće održani u dva kruga 15. i 22. marta, a uključivaće i izbor gradonačelnika Pariza.

Glasanje će biti održano godinu dana prije predsjedničkih izbora 2027. godine.