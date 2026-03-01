Право изненађење: Србија "скочила" на кладионицама за Евровизију 2026

Извор:
Блиц
01.03.2026
13:23
Побједничка нумера "Крај мене" донијела је Србији скок на кладионицама, што указује на све веће интересовање за српског представника на предстојећем такмичењу у Бечу. Да ли "Лавина" има потенцијал да изненади Европу?
Евровизија није само музичко такмичење, већ и прилика за промоцију земље на глобалној сцени. Скок Србије са 21. на 19. мјесто на кладионицама показује да публика широм Европе препознаје квалитет и енергију групе "Лавина". Иако су фаворити попут Финске, Грчке и Данске и даље на врху, овај помак даје наду да би Србија могла остварити запажен резултат.
Група "Лавина" долази из Ниша и постоји од 2020. године. Њихов дебитантски албум "Odyssey" из 2022. године донио им је препознатљивост, а пјесме на енглеском језику отвориле су им врата ка међународној публици. Бенд предводи Лука Аранђеловић, а чланови су Павле Самарџић, Андрија Цветановић, Никола Петровић, Павле Аранђеловић и Бојан Илић. Њихови енергични наступи и музичка разноврсност издвајају их на домаћој сцени.
Србија
Чувајте се: Преваранти увјеравају људе да су "жртве проклетства"
"Пресрећни смо због побједе и прилике да представљамо Србију на Евровизији. "Крај мене" је пјесма у коју смо уложили много емоција и труда, и надамо се да ће публика широм Европе то препознати", изјавио је фронтмен бенда.
Иако је Србија тренутно на 19. месту на кладионицама, историја Евровизије показује да пласман на листама није пресудан. Снажан наступ и аутентичност често могу променити ток такмичења.
"Лавина" има прилику да својим енергичним стилом и харизмом остави упечатљив утисак и можда изненади фаворите.
Евровизија 2026. одржаће се у Бечу, а до тада "Лавина" има задатак да додатно промовише своју пјесму и припреми наступ који ће освојити срца публике и жирија, преноси Блиц.
