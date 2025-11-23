Како хормони утичу на кожу: Шта свака жена треба знати

Извор:
Љепота и здравље
23.11.2025
18:48
Коментари:0
Водич кроз циклус, трудноћу и менопаузу: откријте како хормони утичу на кожу те најбоље дерматолошке савјете, рутине и сигурне производе за његу.
Разумијевање утицаја хормона на здравље коже кључно је за схватање сложеног односа између хормонских дисбаланса и дерматолошких стања.
Хормони су хемијски гласници које производе ендокрине жлијезде. Отпуштају се у крвоток и путују до различитих органа и ткива, гдје остварују свој учинак. Они регулишу широк спектар физиолошких процеса, укључујући раст и развој, метаболизам, репродукцију и одговор на стрес. Везивањем за специфичне рецепторе на циљаним ћелијама, хормони покрећу промјене у експресији гена, активности ензима и другим ћелијским процесима.
Погледајмо неке од кључних хормона који могу обликовати изглед и функцију коже:
Естроген – Неопходан за одржавање дебљине коже, производњу колагена и ниво влажности. С годинама ниво естрогена опада, па кожа постаје тања, сувља и мање еластична.
Тестостерон – Примарно се ствара код мушкараца, али га у мањим количинама имају и жене. Може стимулисати продукцију себума, што води ка масној кожи и акнама.
Прогестерон – Такође може повећати лучење себума и допринијети појави акни и масне коже.
Кортизол – Луче га надбубрежне жлијезде као одговор на стрес. Повишен кортизол подстиче упалу и може погоршати стања попут акни и екцема.
Хормони штитне жлијезде – Утичу на влажност коже и раст косе. Хипотиреоза (низак ниво хормона) може изазвати суху, тању кожу и опадање косе, док хипертиреоза (висок ниво) често прати маснија кожа и коса.
Хормон раста – Важан за синтезу колагена и дебљину коже. Како с годинама опада, кожа може постати тања и мање еластична.
Закључак: Хормонски дисбаланси имају значајан утицај на кожу. Ако примјећујете проблеме, разговарајте с дерматологом како бисте провјерили да ли хормони доприносе тегобама.
Хормони могу битно промијенити кожу током менструалног циклуса, трудноће и менопаузе. Добра вијест: постоје кораци које можете предузети у свакој фази.
Менструални циклус
Током циклуса хормони осцилују и мијењају стање коже. У првој половини циклуса естроген је виши—кожа често изгледа бистрије и тон је уједначенији. У другој половини расте прогестерон, што може довести до масније коже, осјетљивости и акни.
Савјет: Одржавајте досљедну рутину током цијелог мјесеца: њежно чишћење, лагана хидратација, некомедогена крема са СПФ-ом 30+, а код склоности акнама додати БХА или ретиноид (ако није контраиндиковано).
Нивои естрогена и прогестерона значајно расту. Могу се јавити потамњење коже, стрије, акне, повећана осјетљивост, а понекад и видно чишћа кожа.
Безбједност прије свега: Користите благе чистаче, хидратантне креме и СПФ. Избјегавајте агресивне састојке и обавезно се посавјетујте с дерматологом прије било каквог новог третмана.
Период након порођаја
Како се тијело враћа на стање прије трудноће, хормони флуктуирају. То може изазвати исушеност, акне и хиперпигментације.
Економија
Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску
Ако дојите: Придржавајте се безбједних производа и наставите њежну рутину + СПФ како бисте стабилизовали баријеру коже.
У менопаузи опада естроген, па су чести сухоћа, стањивање коже, боре и хиперпигментацијске мрље.
Шта помаже: Препарати за хидратацију и обнављање баријере, састојци као што су хијалуронска киселина, церамиди, пептиди и ретиноиди (ако их добро подносите), те свакодневна заштита од сунца (СПФ 30+).
Стил живота: Уравнотежена исхрана, хидрација и квалитетан сан позитивно се одражавају на кожу у свим фазама.
Хормонална контрацепција може утицати на кожу и понекад се намјенски прописује за одређене дерматозе.
Комбиноване оралне контрацептивне пилуле (естроген + прогестин) утичу различито, зависно од особе и врсте препарата. Код већине жена, пилуле које садрже естроген ублажавају акне и смањују масноћу коже, јер помажу у регулацији андрогена—кључних у развоју акни.
Ипак, код неких се могу јавити погоршање акни, промјене пигментације или мелазма (хиперпигментација).
Дерматолози понекад прописују комбиноване пилуле за хормонске акне или код ПЦОС-а, како би се ублажили хормонски дисбаланси повезани с кожним тегобама.
Важно: Разговарајте с вашим љекаром или дерматологом о личним приоритетима, историји болести и циљевима. На основу тога добићете персонализован план—било да је ријеч о третманима коже или избору методе контрацепције.
Да, и стрес се види на кожи. Кортизол је хормон који расте у стресним ситуацијама, а на кожу утиче на више начина:
Акне: Повишен кортизол стимулише лојне жлијезде → више себума → нове акне или погоршање постојећих.
Упала коже: Иако кортизол има антиинфламаторна својства, хронични стрес ремети равнотежу и појачава упалу, што погоршава екцем, псоријазу и розацеу.
Ослабљен кожни баријерни слој: Дуготрајан стрес повећава трансепидермални губитак воде, узрокујући сухоћу, осјетљивост и иритације.
Спорије зарастање рана: Висок кортизол успорава обнову ћелија и синтезу колагена, па огреботине и ране зацјељују спорије.
Управљање стресом помаже и кожи: технике опуштања, редовна физичка активност, хигијена сна, као и стручна подршка (по потреби) значајно смањују негативан утицај стреса не само на кожу већ и на целокупно физичко и ментално здравље.
Здравље
7 ч0
Здравље
9 ч0
Здравље
10 ч0
Здравље
13 ч0
Најновије
Најчитаније
23
31
23
18
23
07
22
55
22
40
Тренутно на програму