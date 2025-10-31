Епилог скандала у Турској: Суспендовано 149 судија

31.10.2025
"Ово није само прекршај, то је злоупотреба која повређује савјест и трује правду", навео је предсједник Фудбалске федерације Ибрахим Хаџиосманоглу
Турска фудбалска федерација објавила је да је суспендовала 149 судија због наводне умијешаности у скандал с клађењем у професионалним лигама, док се истраге настављају против још троје службеника.
"Репутација турског фудбала заснива се на поштовању труда на терену и непоколебљивој интегритету правде. Сваки чин који издаје ове вриједности није само кршење правила већ и нарушавање поверења", рекао је предсједник федерације Ибрахим Хаџиосманоглу.
Он је додао да су недавне истраге откриле да су неки судије учествовале у клађењу на начин који је потпуно неспојив са духом фудбала.
"Ово није само прекршај, то је злоупотреба која поврјеђује савјест и трује правду", навео је Хаџиосманоглу.
Претходно је предсједник федерације објавио да је влада утврдила како је 371 од 571 активног судије имао најмање један налог код кладионице, од чега је 152 судије клађење примијенило на фудбал, укључујући седам судија највишег ранга и 15 помоћника.
У појединим случајевима, судије су клађење примјењивале масовно, 10 судија је одиграло опкладе на више од 10.000 мечева током пет година, а један судија наводно је клађење поставио на 18.227 утакмица.
Медији наводе да су истраге у току и против клубова и играча, те да је под истрагом око 3.700 фудбалера.
