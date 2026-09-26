Почела нова сезона популарне секције "МИО МОНДО КУП"

Аутор:АТВ редакција
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Дана 25.09.2026. године, "Мио Мондо" едукативни центар Бања Лука, намијењен дјеци узраста од 5 до 13 година, започео је нову сезону популарне секције "МИО МОНДО КУП", такмичења које прати школски календар и током године доноси низ логичких, моторичких и психофизичких изазова.
Активности центра наставиле су да се одржавају у ЈУ ОШ „Свети Сава" Лауш, Бања Лука, гдје дјеца кроз разноврсне едукативне, креативне и забавне садржаје уче, друже се и развијају своје способности.
Дјеца, подијељена у црвени и црни тим, кроз различите полигоне и задатке освајају бодове, а истовремено развијају концентрацију, спретност, сналажљивост, самопоуздање, комуникацију и тимски дух.
Управо овај начин рада, кроз побједе и поразе, показао се као одличан модел за развој дјеце. Она уче да се радују успјеху, прихвате пораз, покушају поново, подрже своје саиграче и схвате да је труд важан дио сваког резултата.
Посебну вриједност МИО МОНДО КУП-а даје и то што ова секција подржава све остале едукативне активности Центра. Дјеца знају да их, уз учење и развој нових вјештина, очекују и забавни изазови којима се радују и које са нестрпљењем ишчекују. На тај начин се учење, игра и дружење природно повезују у једну цјелину.
"Уз овакав труд, посвећеност и организацију, желимо да дјеци не пружимо само квалитетно проведено вријеме, већ да стварамо успомене које ће памтити цијели живот. Посебно нам је важно да свако дијете осјети да иза њега стоји организација која га прати, бодри и пружа му подршку да расте, развија се и вјерује у себе. Управо то је суштина "Мио Мондо" едукативног центра – да кроз игру, учење, дружење, побједе и поразе заједно растемо и долазимо до циља", изјавио је Александар Сладојевић, предсједник Удружења за едукацију дјеце "Мио Мондо", Бања Лука.
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