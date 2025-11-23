Logo

ЦИК БиХ: Излазност до 15 часова 26 одсто

23.11.2025

16:37

Коментари:

0
CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ саопштила је да је излазност на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској до 15 часова износила 26 одсто.

До 15 часова гласало је 322.239 бирача.

Такође, ЦИК БиХ је на данашњој хитној сједници донијела одлуку о одгађању и расписивању избора на бирачком мјесту 068Б005 "Корићани" у основној изборној јединици Кнежево с обзиром да изборе на том бирачком мјесту није било могуће одржати у складу са одредбама Изборног закона БиХ и Правилника о проведби избора у Босни и Херцеговини.

Одгођени избори ће се одржати у недјељу, 30.11.2025. године.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Република Српска

Огласио се МУП Српске: Пријављен инцидент

Централна изборна комисија БиХ ће прве прелиминарне резултате објавити вечерас до 23 часа на интернет страници.

Подијели:

Тагови:

Пријевремени избори 2025

Centralna izborna komisija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Источни Дрвар: До 15 часова излазност 38,74 одсто

БиХ

Источни Дрвар: До 15 часова излазност 38,74 одсто

2 ч

0
Словенија покреће поступак за поврат ПДВ-а превозницима из БиХ

БиХ

Словенија покреће поступак за поврат ПДВ-а превозницима из БиХ

1 д

0
Кришто: Европска комисија усвојила Реформску агенду за БиХ

БиХ

Кришто: Европска комисија усвојила Реформску агенду за БиХ

1 д

0
Стабилна и договором уређена БиХ - једини пут да земља крене напријед

БиХ

Стабилна и договором уређена БиХ - једини пут да земља крене напријед

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Како хормони утичу на кожу: Шта свака жена треба знати

18

29

Брзом реакцијом грађана и полиције пронађено двоје нестале дјеце у Бањалуци

18

12

Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску

18

10

Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

17

57

Да ли сте међу изабранима? Ове знакове чека пет моћних година живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner