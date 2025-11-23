ЦИК БиХ: Излазност до 15 часова 26 одсто

23.11.2025
Централна изборна комисија БиХ саопштила је да је излазност на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској до 15 часова износила 26 одсто.
До 15 часова гласало је 322.239 бирача.
Такође, ЦИК БиХ је на данашњој хитној сједници донијела одлуку о одгађању и расписивању избора на бирачком мјесту 068Б005 "Корићани" у основној изборној јединици Кнежево с обзиром да изборе на том бирачком мјесту није било могуће одржати у складу са одредбама Изборног закона БиХ и Правилника о проведби избора у Босни и Херцеговини.
Одгођени избори ће се одржати у недјељу, 30.11.2025. године.
Централна изборна комисија БиХ ће прве прелиминарне резултате објавити вечерас до 23 часа на интернет страници.
