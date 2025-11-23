Источни Дрвар: До 15 часова излазност 38,74 одсто

23.11.2025
У општини Источни Дрвар до 15.00 часова на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласала су 74 бирача, односно 38,7 одсто од укупно 190 уписаних у бирачки списак, потврђено је Срни у Општинској изборној комисији /ОИК/.
Предсједник ОИК-а Милош Бајић изјавио је да изборни процес протиче уредно и без пријављених неправилности.
Према његовим ријечима, једино бирачко мјесто у овој општини отворено је у 7.00 часова, а гласање се одвија несметано током читавог дана.
- Све тече у складу са планом. До сада није било примједаба бирача нити проблема у раду бирачког одбора - навео је Бајић.
