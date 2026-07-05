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Позивом на број 17070 дарујете 2 КМ за малог Голуба Звонара

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 20:02

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Позивом на број 17070 дарујете 2 КМ за малог Голуба Звонара
Фото: Facebook

Голуб Звонар је осмомјесечни дјечак из околине Бањалуке који од самог рођења води најтежу битку – битку за живот.

Тренутно се налази у Београду, гдје га очекује друга операција – ревизија ВП шанта. Иза њега је већ једна тешка операција, а борба и даље траје. Голуб има озбиљне здравствене проблеме, укључујући хидроцефалус и потешкоће са срцем.

Уз њега је мајка у болници, док отац балансира између Београда и куће, гдје брине о још троје малољетне дјеце – четверогодишњем дјетету и двогодишњим близанцима. У свему томе помаже и бака, иако је већ у позним годинама.

Ова породица води тешку борбу – здравствену, емотивну и финансијску.

Хуманитарно удружење "Мали Анђео" Бањалука покреће акцију да им се помогне да обезбиједе средства за лијечење и контролу, путне трошкове, посебну исхрану и млијеко које је Голубу неопходно, основне животне потребе.

Позивом на 17070 дарујете 2 КМ за Голуба.

За уплате из БиХ и иностранства:

Број рачуна: 5520002009328582

Банка: Адико Банка

Прималац: Хуманитарно удружење „Мали Анђео“, Бања Лука

Сврха: за Голуба

🌍 Иностранство:

ИБАН: BA395520002062114139

SWIFT: HAABBA2B

Сврха: за Голуба

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Голуб Звонар

хуманитарна помоћ

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