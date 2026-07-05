Позивом на број 17070 дарујете 2 КМ за малог Голуба Звонара

Аутор:АТВ редакција
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Голуб Звонар је осмомјесечни дјечак из околине Бањалуке који од самог рођења води најтежу битку – битку за живот.
Тренутно се налази у Београду, гдје га очекује друга операција – ревизија ВП шанта. Иза њега је већ једна тешка операција, а борба и даље траје. Голуб има озбиљне здравствене проблеме, укључујући хидроцефалус и потешкоће са срцем.
Уз њега је мајка у болници, док отац балансира између Београда и куће, гдје брине о још троје малољетне дјеце – четверогодишњем дјетету и двогодишњим близанцима. У свему томе помаже и бака, иако је већ у позним годинама.
Ова породица води тешку борбу – здравствену, емотивну и финансијску.
Хуманитарно удружење "Мали Анђео" Бањалука покреће акцију да им се помогне да обезбиједе средства за лијечење и контролу, путне трошкове, посебну исхрану и млијеко које је Голубу неопходно, основне животне потребе.
Позивом на 17070 дарујете 2 КМ за Голуба.
За уплате из БиХ и иностранства:
Број рачуна: 5520002009328582
Банка: Адико Банка
Прималац: Хуманитарно удружење „Мали Анђео“, Бања Лука
Сврха: за Голуба
🌍 Иностранство:
ИБАН: BA395520002062114139
SWIFT: HAABBA2B
Сврха: за Голуба
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