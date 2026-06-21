Андрић за АТВ: ХЕ на Дрини већ произвеле двије трећине годишњег плана

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
"Хидроелектране на Дрини" задовољне су досадашњим производним резултатима у овој години, јер су до сада произвеле двије трећине од планиране годишње производње, рекао је за АТВ Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.
Планирана годишња производња износи 910 гигават-часова (GWh).
"Задовољни смо досадашњим производним резултатима у овој години јер смо до сада произвели двије трећине од планиране годишње производње од 910 GWh" рекао је Андрић.
Према његовим ријечима, до краја године може се очекивати да за преосталих пола године буде произведена преостала једна трећина потребна за испуњење годишњег плана.
"А неће изненадити и ако остваримо прекопланску производњу", навео је Андрић.
Андрић је рекао да је производња у првом кварталу године била 70 одсто већа од планиране.
"У првом кварталу године смо имали 70 одсто већу производњу од планиране, други квартал нешто слабије, али у полугодишњем пресјеку смо преко планиране производње", рекао је Андрић.
Градови и општине
Ремонт генератора у ХЕ Вишеград трајаће до септембра
Он је навео и да тренутни дотоци и водостаји нису у складу са уобичајеним вриједностима за ово доба године.
"Вриједности су мање од уобичајених за ово доба године. У првом кварталу су биле више од уобичајених", рекао је Андрић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
20 ч0
Најновије
16
08
16
00
15
53
15
31
15
31
Тренутно на програму