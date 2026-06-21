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Андрић за АТВ: ХЕ на Дрини већ произвеле двије трећине годишњег плана

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:11

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извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић
Фото: АТВ

"Хидроелектране на Дрини" задовољне су досадашњим производним резултатима у овој години, јер су до сада произвеле двије трећине од планиране годишње производње, рекао је за АТВ Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

Планирана годишња производња износи 910 гигават-часова (GWh).

"Задовољни смо досадашњим производним резултатима у овој години јер смо до сада произвели двије трећине од планиране годишње производње од 910 GWh" рекао је Андрић.

Могућа и прекопланска производња

Према његовим ријечима, до краја године може се очекивати да за преосталих пола године буде произведена преостала једна трећина потребна за испуњење годишњег плана.

"А неће изненадити и ако остваримо прекопланску производњу", навео је Андрић.

Први квартал бољи од плана

Андрић је рекао да је производња у првом кварталу године била 70 одсто већа од планиране.

"У првом кварталу године смо имали 70 одсто већу производњу од планиране, други квартал нешто слабије, али у полугодишњем пресјеку смо преко планиране производње", рекао је Андрић.

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Он је навео и да тренутни дотоци и водостаји нису у складу са уобичајеним вриједностима за ово доба године.

"Вриједности су мање од уобичајених за ово доба године. У првом кварталу су биле више од уобичајених", рекао је Андрић.

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Тагови :

Дарко Андрић

ХЕ на Дрини

Хидроелектрана Вишеград

Вишеград

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