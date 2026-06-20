Хидроелектране на Дрини спремне за љето: Прати се сваки податак о дотоцима и производњи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
"Хидроелектране на Дрини" технички и организационо су спремне за љетни период и евентуалне хидролошке осцилације, рекао је за АТВ Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.
Како је навео, редовна је погонска спремност за све ситуације које могу да се контролишу.
"Падавине су свакако у домену више силе, а ми се, као и увијек, прилагођавамо томе", рекао је Андрић.
Андрић је навео да се у периоду мањих падавина, током љетња три мјесеца, спроводе редовне ремонтне активности.
"У периоду мањих падавина, у љетна три мјесеца спроводимо наше редовне ремонтне активности, као и сваке године", рекао је Андрић.
Говорећи о процјенама за наредни период уколико се настави тренд високих температура и смањених падавина, Андрић је рекао да је то у домену више силе, на шта у предузећу не могу утицати.
"Ми у континуитету вршимо прикупљање свих битних података који се тичу производње, па и метеоролошких, те у корелацији са диспечерским центром ЕРС у Требињу усаглашавамо планове дневне производње", навео је Андрић.
Он је додао да очекују да и даље задрже погонску спремност.
Градови и општине
Неопходна регионална сарадња за рјешење проблема плутајућег отпада на Дрини
"Очекујемо да и даље задржимо погонску спремност, сву расположиву воду која дође до нас да произведемо у електричну енергију, на корист свих грађана, електроенергетског система и цијеле Републике Српске", рекао је Андрић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
20 ч0
Најновије
16
08
16
00
15
53
15
31
15
31
Тренутно на програму