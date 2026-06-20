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Хидроелектране на Дрини спремне за љето: Прати се сваки податак о дотоцима и производњи

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 15:15

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Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.
Фото: АТВ

"Хидроелектране на Дрини" технички и организационо су спремне за љетни период и евентуалне хидролошке осцилације, рекао је за АТВ Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

Како је навео, редовна је погонска спремност за све ситуације које могу да се контролишу.

"Падавине су свакако у домену више силе, а ми се, као и увијек, прилагођавамо томе", рекао је Андрић.

Ремонти током љетњих мјесеци

Андрић је навео да се у периоду мањих падавина, током љетња три мјесеца, спроводе редовне ремонтне активности.

"У периоду мањих падавина, у љетна три мјесеца спроводимо наше редовне ремонтне активности, као и сваке године", рекао је Андрић.

Планови се усаглашавају са диспечерским центром ЕРС-а

Говорећи о процјенама за наредни период уколико се настави тренд високих температура и смањених падавина, Андрић је рекао да је то у домену више силе, на шта у предузећу не могу утицати.

"Ми у континуитету вршимо прикупљање свих битних података који се тичу производње, па и метеоролошких, те у корелацији са диспечерским центром ЕРС у Требињу усаглашавамо планове дневне производње", навео је Андрић.

Он је додао да очекују да и даље задрже погонску спремност.

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"Очекујемо да и даље задржимо погонску спремност, сву расположиву воду која дође до нас да произведемо у електричну енергију, на корист свих грађана, електроенергетског система и цијеле Републике Српске", рекао је Андрић.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Хидроелектрана Вишеград

Дарко Андрић

Вишеград

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