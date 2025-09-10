Језерска бајка код Мркоњић Града: Оаза мира за сва четири годишња доба

Извор:
Једно од најатрактивнијих излетишта на подручју општине Мркоњић Град је Балкана, гдје су смјештени Велико и Мало језеро, два вјештачка језера која се напајају из планинских потока Цјепло и Скакавац, те из сублакустријских извора испод Великог језера.
Балкана је удаљена пет километара од Мркоњић Града, поред путног правца Јајце-Мркоњић Град–Бихаћ.
Поред језера, која су изграђена педесетих година прошлог вијека на површини од 56.000 километара квадратних, ово подручје краси густа храстова и четинарска шума и пространи пашњаци.
Једина отока је Црна ријека, која тече у правцу југ-сјевер и након 17 километара улива се у Врбас.
Бројне легенде о настанку језера
Мало језеро у љетном периоду је препуно купача, док је Велико језеро богато рибом и мјесто гдје већи дио године борави велики број риболоваца.
За купање у овом језеру одлучују се само најхрабрији и најискуснији пливачи јер је вода прилично хладна. Боравак поред језера је изузетно пријатан у љетном периоду, јер простор одише свјежином и потпуним миром.
Око самих језера урађена су шеталишта која дијеле обале језера од четинарске и храстове шуме, па посјетиоци у исто вријеме осјећају мирис планинске изворске воде и шуме.
О настанку језера сачувано је неколико легенди и народних предања, а посебно су интересантне приче о томе како је добило име. Према једном предању на овом подручју била су два снажна и дубока извора – бунара, пуна рибе. На турском језику риба се каже балук, тако да су извори названи Балукана (станиште риба).
Током времена овај простор добио је назив Балукана и у коначној верзији Балкана.
Туристичка инфраструктура Балкане намијењена је љетној и зимској рекреацији и одмору.
Балкана своју љепоту приказује у свим годишњим добима, па је љети мјесто за одмор и купање, а у јесен простор са нестварним колоритом шуме, спојеним са водом језера и природним извором Скакавац поред шеталишта.
Зими је то мјесто гдје сњежна бјелина ствара зимску бајку у којој могу да уживају љубитељи зимских спортова и шетачи који желе боравак на свјежем планинском ваздуху. Тада се Велико и Мало језеро претварају у залеђене површине које подсјећају на природна клизалишта.
У прољеће, када се природа буди, на Балкани посматрач одмара поглед у зеленој боји шуме, воде и пашњака и удише свјеж планински ваздух.
Поред шеталишта крај самих језера, кроз саму шуму има много стаза којима посјетиоци могу да прошетају и бораве у потпуно природном амбијенту планинског ваздуха.
Сам простор око Балкане је и станиште многобројних врста гљива, гдје се током јесени организују и гљиварски викенди.
Осим природних љепота, простор Балкане је и мјесто гдје се чувају традиција и обичаји овог краја. Она је позната и по традиционалној манифестацији "Дани косидбе на Балкани - Меморијал Лазар Лакета", која је ове године одржана 35. пут, а осим такмичења у кошењу траве, има и низ других програмских садржаја и надметања у традиционалним играма са овог поднебља.
Манифестација "Дани косидбе на Балкани - Меморијал Лазар Лакета" једна је од најатрактивнијих ове врсте на простору бивше Југославије чији је циљ очување обичаја и традиције мркоњићког краја, чувене косе варцарке као заштитног знака, те промоције природних љепота.
У јануару се у посљедњих пет година на Малом језеру, које у том периоду већим дијелом буде залеђено, одржава још једна традиционална манифестација - пливање за Часни крст на Богојављење, која сваке године окупља више од 20 учесника.
Манифестацију је ове године пратило више од 2.000 посјетилаца из ове локалне заједнице, али и сусједних општина и градова.
Осим традиционалних манифестација, на Балкани се одржавају и смотре фолклора, спортска и културна дешавања, а на језерима такмичења у пливању.
