Село Сврчуге постало прави хит на друштвеним мрежама

Извор:

АТВ

01.03.2026

19:20

Коментари:

0

Село Сврчуге у Црној Гори на друштвеним мрежама је прави хит. Имају и свој сајт и налог на инстаграму. Посјете иду као луде.

Имају и свој сајт и налог на инстаграму. Посјете иду као луде. Али им недостаје расвјета.

Сврчугњани су одлучили да то промјене и не допусте да Сврчуге зарасту у коров.

Више не чекају, већ реагују. Авантуру почињу y Ренoy 4 старoм 37 година. Крећу на пут од 4.000 километара. Путоваће до Париза да цијела Европа чује за њихов проблем.

За авантуру je све спремно а и подршка долази са свих страна.

Из Туристичке организације Херцег Нови поручују да су управо Tакве иницијативе заинтересовале туристе за рурални туризам.

"Сврчуге се налазе у близини града, то је 15-20 км вожње аутом тако да сигурно руралних сеоксих домаћинстава су увијек у тренду", рекла је Бојана Живковић из Туристичке организације Херцег Нови.

Цијели регион навија, прати, дијели и смије се заједно с њима јер ово није прича о мраку, него о екипи која свијетли јаче од рефлектора.

Сврчуге су показале да за велику авантуру треба мало људи, пуно духа и "Див великог срца" како од миља називају свог четвороточкаша...Ако их четворка случајно изда, наћи ће алтернативу.

