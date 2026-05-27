Земљотрес погодио Хрватску: "Јак удар, баш се затресло"

АТВ
27.05.2026 10:18

Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 4,1 Рихтера регистрован је данас на подручју Сиска.

Земљотрес је регистрован 10 километара од Сиска на дубини од девет километара, саопштио је ЕМСЦ.

Подрхтавање тла осјетило се и у Загребу и околини, а према првим информацијама грађани су пријављивали кратко, али снажно подрхтавање.

Грађани Сиска коментаришу да су осјетили јак удар, те да се тресло пар секунди.

"Јак удар, гласан звук. Баш се затресло", коментаришу они.

Додају да је тутњало пет секунди, ако не и више.

Други наводе да се осјетило и у Петрињи, те да им се чинило да је био много јачи.

