Logo

Ђурђевић: Од Стразбура се очекује да раскринка Шмита и правосуђе БиХ

05.11.2025

15:52

Коментари:

0
Ђурђевић: Од Стразбура се очекује да раскринка Шмита и правосуђе БиХ
Фото: Уступљена фотографија

Након што је крњи Уставни суд БиХ одбио апелацију предсједника Милорада Додика отвара се пут да се Република Српска обрати Европском суду за људска права у Стразбуру од којег се очекује раскринкавање лажног високог представника и правосуђа БиХ под политичком контролом Бошњака, сматра члан Предсједништва СНСД-а Александар Ђурђевић.

"Републици Српској сада се отвара пут ка Европском суду за људска права, гдје се, без политичког притиска, могу тражити право и правда", навео Ђурђевић и додао да ће Република Српска ту битку наставити правним средствима, мирно и достојанствено.

Ђурђевић напомиње да јучерашња одлука /не/Уставног суда БиХ нема никакве везе ни са правом ни са правдом.

Он указује да је оваква мјера очекивана од институције у којој нема ниједног Србина, а у чијем саставу су троје страних судија, уз представнике Бошњака и Хрвата.

Akcija Transporter

Хроника

Сарадник Бојана Цвијетића осуђен на три и по године затвора

"Не може бити закон оно што намеће појединац, страни држављанин, без демократске процедуре и усвајања у законодавном тијелу, па чак и без објаве у службеном гласнику БиХ, већ само на интернет страници ОХР-а", рекао је Ђoрђевић.

Још је апсурдније, каже он, што је предсједнику Додку суђено и пресуђено само зато што је потписао указ о проглашењу закона који је усвојила Народна скупштина Републике Српске, чиме је поступио у складу са својим уставним овлашћењима.

Подијели:

Таг:

Александар Ђурђевић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Селак се састао са Шкобићем: Наш је заједнички задатак да правосуђе учинимо бржим

Република Српска

Селак се састао са Шкобићем: Наш је заједнички задатак да правосуђе учинимо бржим

28 мин

0
Ћосић: Сарајево опет показало нетрпељивост према другачијем

Република Српска

Ћосић: Сарајево опет показало нетрпељивост према другачијем

57 мин

0
Кошарац: Уставни суд у функцији "Шмитове политике"

Република Српска

Кошарац: Уставни суд у функцији "Шмитове политике"

1 ч

0
Мирослав Вујичић

Република Српска

Вујичић: Сарајево политизује чак и спорт, израелски тимови добродошли у Српску

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

16

Вјештачка интелигенција стиже у ''Гугл мапе''

16

07

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

16

05

Сутра дан жалости у Тузли

16

04

Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

15

57

Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner