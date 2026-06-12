Додик: Срби су били покусни кунићи Хашком трибуналу

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да су Срби били покусни кунићи за Хашки трибунал, који је над њима увјежбавао осуду по командној одговорности, у нади да то примјени и на руководство Руске Федерације.

"Нису имали конкретне доказе за Радована Караџића, Ратка Младића, Биљану Плавшић, Момчила Крајишника, ни за кога, а онда су измислили командну одговорност", рекао је Додик новинарима у Бијељини.

Додик је истакао да је важно да се каже да је руководство Републике Српске пресуђено по такозваној командној одговорности која не постоји нигдје на свијету, па према томе не може бити ни кривице.

"Били смо покусни кунић, плаћамо високу цијену, али преживјели смо. Српска мора да буде описана као феномен преживљавања у таквим политичким околностима, притисцима, жељи да нестане", поручио је Додик.

Додик је указао да други народи немају ту одговорност.

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"То историја и српски народ не могу да прогутају, иако они имају моћ. Хвала партнерима који покушавају да унесу објективност у то, али од тога очигледно нема ништа", рекао је Додик.

Истакао је да се морају одбацити та њихова политички мотивисана понашања и да се обезбиједи стварни приступ истини.

"Истина је данас тешко доступна, јер је све базирано на перцепцијама. Ако разним пропагандним триковима путем друштвених мрежа правите сталну причу о лошим Србима, онда се то и завршава тако", рекао је Додик.

/СРНА/