Одржан састанак делегације Српске са Путином у Кремљу

У Кремљу је одржан састанак делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином.
Делегацију Српске чине предсједник Синиша Каран, предсједник НСРС Ненад Стевандић и лидер СНСД-а Милорад Додик. А поред Путина састанку су присуствовали и руски шеф дипломатије Сергеј Лавров као и помоћник предсједника Руске Федерације Јури Ушаков.
Предсједник Русије рекао је на почетку састанка са делегацијом Републике Српске да је увјерен да ће се наставити развијати партнерство између Русије и Српске.
"Између Срба и Руса вијековима гајимо блиске односе и нама је веома драго да вас видимо у Москви", истакао је Путин.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је у обраћању предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину да је партнерство Русије и Српске засновано на искреном повјерењу и да се осјећа братство између српског и руског народа.
Подсјећамо, делегација Републике Српске присуствала је Паради побједе у Москви, као и свечаном пријему који је организовао предсједник Руске Федерације Владимир Путин.
