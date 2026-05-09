Одржан састанак делегације Српске са Путином у Кремљу

Аутор:

АТВ
09.05.2026 19:10

Коментари:

0
Делегација Републике Српске на састанку са предсједником Русије Владимиром Пурином у Кремљу.
Фото: Срна

У Кремљу је одржан састанак делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином.

Делегацију Српске чине предсједник Синиша Каран, предсједник НСРС Ненад Стевандић и лидер СНСД-а Милорад Додик. А поред Путина састанку су присуствовали и руски шеф дипломатије Сергеј Лавров као и помоћник предсједника Руске Федерације Јури Ушаков.

Предсједник Русије рекао је на почетку састанка са делегацијом Републике Српске да је увјерен да ће се наставити развијати партнерство између Русије и Српске.

"Између Срба и Руса вијековима гајимо блиске односе и нама је веома драго да вас видимо у Москви", истакао је Путин.

Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је у обраћању предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину да је партнерство Русије и Српске засновано на искреном повјерењу и да се осјећа братство између српског и руског народа.

Подсјећамо, делегација Републике Српске присуствала је Паради побједе у Москви, као и свечаном пријему који је организовао предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

