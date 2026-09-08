"Подстицајима Агенције за аграрна плаћања задњих година набављено неколико машина"

Аутор:АТВ редакција
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Младегс Пак је у задње двије три године набавио неколико машина са подстицајима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, каже Младен Пратљачић, Младегс Пак д.о.о. Прњавор.
"Младегс Пак је у задње двије три године набавио неколико машина са подстицајима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде. Набављена је између осталог једна соларна централа које је у функцији, набављена је машина за паковање кечапа у врећице, набављена је једна машина за паковање пудинга у врећице", рекао је Пратљачић.
Како наводи, ове године резервисана су средства за набавку још једне машине, а свака субвенције је добро дошла.
"Помаже да се лакше купи машина, да се мање задужујемо, тако да би држава требало да настави са тим", каже Пратљачић.
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