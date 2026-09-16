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Станаревић најавио инвестиције у ауто-путеве вриједне око 2,5 милијарди КМ

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16.09.2026 21:58

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Вршилац дужности извршног директора за техничке послове "Аутопутева Републике Српске"
Фото: ATV

Вршилац дужности извршног директора за техничке послове "Аутопутева Републике Српске" Слободан Станаревић најавио је да ће Република Српска до 2030. године имати 2,5 милијарди КМ инвестиција у аутопутеве.

"Уговорено је више од тих километара које имамо изграђених и ја се надам да ћемо у неком периоду који је пред нама имати удуплану путну мрежу ауто-путева. Што се тиче путних праваца који су у некој фази која ће бити до краја године, почетак реализације је можда кључан дионица у нашем коридору Бањалука- Београд", каже Слободан Станаревић.

Према његовим ријечима, дионица Бањалука-Београд не представља само аутопут већ представља витални национални интерес.

"До год тај пут не завршимо не смијемо стати, имали смо неки кризни период због политичке ситуације у којој смо имали проблеме и са европском заједницом и с Америком, то се сада ријешило и онда смо добили неку нову снагу и неку нову могућност за реализацију нових пројеката", каже Станаревић.

Кључни правац Добој-Вукосавље износи 42 километра. Преговори са Свјетском банком су у завршној фази, а тендер би требао да буде расписан крајем године и износиће око 500 милиона еура, наводи Станаревић.

"Са тих 500 милиона еура и са досада инвестицијама тренутно на аутопутевима око милијарда и по. Значи ми ћемо имати циклус до 2030. године око 2,5 милијарди марака у Републици Српској, што за много озбиљније и много веће државе нису мале инвестиција", додаје Станишић

Према његовим ријечима, Аутопутеви не само да се граде аутопутеве они оживљавају привреду и многе друге гране и на тај начин грађанима Српске чине боље и љепше услове за живот.

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Тагови :

Аутопут

Аутопутеви Републике Српске

Република Српска

Инвестиције

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