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ТОРС спрема нешто велико: Овај потез доводи хиљаде страних туриста

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23.09.2026 11:16

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Жена са руксаком гледа према планинском врху.
Фото: Pexels/Chris G

Туристичка организација Републике Српске (ТОРС) у сарадњи са Туристичком организацијом Града Источно Сарајево учествује на престижном сајму "Istanbul Tourism Fair".

Сајам се одржава 24. и 25. септембра 2026. године одржава у изложбеном и умјетничком центру "Yenikapı – Eurasia" у Истанбулу.

Посебан значај овогодишњег издања огледа се у термину одржавања, непосредно уочи зимске туристичке сезоне 2026/2027, што пружа идеалну прилику за представљање зимске понуде и отварање нових тржишта.

Из ТОРС-а су се огласили путем свог званичног Фејсбук профила и истакли кључне детаље овог великог међународног наступа:

"ТОРС и ТОИС представљаће туристичку понуду градова кроз намјенски припремљене промотивне брошуре и материјале, са фокусом на зимску сезону, туристичке атракције и смјештајне капацитете. На сајму ће, поред представника Туристичке организације, бити и представници хотелијера, Олимпијског центра 'Јахорина' и Ски-центра 'Равна планина', чиме се омогућава свеобухватнија презентација туристичких потенцијала и директно повезивање са потенцијалним пословним партнерима, с обзиром на близину аеродрома која је наша компаративна предност."

Учешће на сајму реализује се уз подршку Владе Републике Српске и ресорног министарства, а представља још једну прилику за промоцију Источног Сарајева на међународном туристичком тржишту.

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Тагови :

ТОРС

Туризам

Република Српска

Туристичка организација Републике Српске

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