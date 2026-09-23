ТОРС спрема нешто велико: Овај потез доводи хиљаде страних туриста

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Туристичка организација Републике Српске (ТОРС) у сарадњи са Туристичком организацијом Града Источно Сарајево учествује на престижном сајму "Istanbul Tourism Fair".
Сајам се одржава 24. и 25. септембра 2026. године одржава у изложбеном и умјетничком центру "Yenikapı – Eurasia" у Истанбулу.
Посебан значај овогодишњег издања огледа се у термину одржавања, непосредно уочи зимске туристичке сезоне 2026/2027, што пружа идеалну прилику за представљање зимске понуде и отварање нових тржишта.
Из ТОРС-а су се огласили путем свог званичног Фејсбук профила и истакли кључне детаље овог великог међународног наступа:
"ТОРС и ТОИС представљаће туристичку понуду градова кроз намјенски припремљене промотивне брошуре и материјале, са фокусом на зимску сезону, туристичке атракције и смјештајне капацитете. На сајму ће, поред представника Туристичке организације, бити и представници хотелијера, Олимпијског центра 'Јахорина' и Ски-центра 'Равна планина', чиме се омогућава свеобухватнија презентација туристичких потенцијала и директно повезивање са потенцијалним пословним партнерима, с обзиром на близину аеродрома која је наша компаративна предност."
Учешће на сајму реализује се уз подршку Владе Републике Српске и ресорног министарства, а представља још једну прилику за промоцију Источног Сарајева на међународном туристичком тржишту.
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