Објављени подаци о излазности у Амбасади БиХ у Београду до 15 часова

23.11.2025

16:29

Фото: АТВ

На бирачком мјесту у Амбасади БиХ у Београду до 15.00 часова гласало је 23 одсто уписаних бирача на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, рекао је Срни предсједник бирачког одбора Оливер Мићић.

На бирачком списку за гласање у Амбасади БиХ у Београду је 68 особа са правом гласа.

Бирачко мјесто биће отворено до 19.00 часова.

Подсјећамо, на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске до 11 часова на редовним бирачким мјестима гласало је 121.432 бирача или 9,76 одсто, саопштила је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.

Избори-гласање

Република Српска

Погледајте излазност на изборима у Српској до 15 часова

Одзив до 15 часова Централна изборна комисија БиХ ће саопштити у 17 сати.

Пријевремени избори 2025

Србија

гласање

18

48

Како хормони утичу на кожу: Шта свака жена треба знати

18

29

Брзом реакцијом грађана и полиције пронађено двоје нестале дјеце у Бањалуци

18

12

Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску

18

10

Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

17

57

Да ли сте међу изабранима? Ове знакове чека пет моћних година живота

