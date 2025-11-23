Објављени подаци о излазности у Амбасади БиХ у Београду до 15 часова

23.11.2025
16:29
Коментари:0
На бирачком мјесту у Амбасади БиХ у Београду до 15.00 часова гласало је 23 одсто уписаних бирача на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, рекао је Срни предсједник бирачког одбора Оливер Мићић.
На бирачком списку за гласање у Амбасади БиХ у Београду је 68 особа са правом гласа.
Бирачко мјесто биће отворено до 19.00 часова.
Подсјећамо, на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске до 11 часова на редовним бирачким мјестима гласало је 121.432 бирача или 9,76 одсто, саопштила је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.
Република Српска
Погледајте излазност на изборима у Српској до 15 часова
Одзив до 15 часова Централна изборна комисија БиХ ће саопштити у 17 сати.
Србија
7 ч0
Србија
10 ч0
Србија
11 ч0
Србија
11 ч0
Најновије
Најчитаније
18
48
18
29
18
12
18
10
17
57
Тренутно на програму