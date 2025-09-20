Извор:
Један камионџија је осуђен на 10 година затвора након што је изазвао несрећу у којој је погинуо отац двоје дјеце јер је током вожње био заокупљен гледањем филмова за одрасле на телефону.
Како пише британски лист Сан суд у Престону закључио је да је возач Нејл Плат (43) био "озбиљно заокупљен" када је 17. маја прошле године ударио у возило Денија Етчисона (46) на ауто-путу М58 код Скелмерсдејла у Ланкешајру у Енглеској.
Етчисонов аутомобил "хјундаи кона" гурнут је под цистерну, а потом и експлодирао.
Дуг пут под ометањем
Плат је током трочасовног путовања од Шкотскедо Ланкешајра стално гледао садржаје на свом телефону - укључујући друштвене мреже Икс, ТикТок и јутјуб.
Судија Јан Ансворт изјавио је да је Платова "арогантна и себична" вожња била "огромна несрећа која је била неминовна да се догоди".
Плат је признао кривицу за изазивање смрти из нехата. Осуђен је на 10 година затвора, од чега ће одслужити двије трећине у затвору, а послије изласка биће му изречена забрана вожње у трајању од седам година.
Денијева жена Кери, с којом има двоје дјеце, Елу (17) и Џека (10), рекла је да је разговарала с њим телефоном у тренутку несреће, мислећи да му се батерија испразнила када је позив прекинут.
"Њихов херој је нестао", изјавила је пред судом кроз сузе.
Мајка покојног, Џенет Етчисон, рекла је да је њен син био "стуб породице" и особа која је увијек помагала другима.
Брат Ендру додао је да је Дени био "пун живота" и да је трагедија још тежа јер породица није могла да одржи сахрану недјељама јер су чекали ДНК идентификацију тијела.
Одбрана је истакла да Плат, и сам отац, осјећа "искрено кајање" и да "мрзи себе" због трагедије.
Судија је закључио да овај случај показује како и најмање ометање за воланом може имати катастрофалне посљедице, нарочито када је у питању возило од више тона, преноси Курир.
