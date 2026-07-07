Logo

Кремљ: Наоружавање Украјине неће спријечити наставак СВО

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 12:26

Коментари:

0
Кремљ
Фото: Таnjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Украјина непрестано тражи нове врсте наоружања, и одбрамбеног и офанзивног карактера. То ни на који начин не може спријечити наставак Специјалне војне операције до остварења наших циљева, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Пензионер

Економија

Аларм у Њемачкој: Чак 40 одсто радника не вјерује да ће у пензију

Истакао је да Русија и даље сматра да је политичко-дипломатско рјешење сукоба у Украјини најпожељнији пут, али ће, уколико Кијев не покаже спремност за мировне преговоре, наставити Специјалну војну операцију до остварења постављених циљева.

Он је нагласио да стални захтјеви Украјине за испоруке новог наоружања, како одбрамбеног тако и офанзивног, неће утицати на ток руске војне операције, преноси РТ Балкан.

"Украјина непрестано тражи нове врсте наоружања, и одбрамбеног и офанзивног карактера. То ни на који начин не може спријечити наставак Специјалне војне операције до остварења наших циљева", поручио је портпарол Кремља.

Према његовим ријечима, Москва и даље даје предност политичком и дипломатском рјешавању сукоба.

"За нас је и даље пожељније рјешавање овог конфликта политичко-дипломатским средствима. У недостатку спремности кијевског режима да се укључи у мировно рјешавање, Специјална војна операција ће се наставити до потпуног остварења наших циљева", подвукао је.

Портпарол шефа руске државе је додао да Русија одржава контакте са Сједињеним Америчким Државама радним каналима и изразио наду да ће амерички напори усмјерени ка мирном рјешавању украјинског сукоба дати резултате.

sunce

Свијет

Стиже пакао са Атлантика: Издато хитно упозорење за ове земље

Подсјетио је на то да је председник Русије Владимир Путин више пута истакао да Русија остаје отворена за такав пут.

Осврћући се на ситуацију на терену, портпарол Кремља је навео да руска војска наставља рад на формирању безбједносне, односно тампон-зоне.

Како је нагласио, ослобађањем Константиновке учињен је важан корак у тактичком и стратешком смислу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Кремљ

Украјина

Коментари (0)

Више из рубрике

Sunce Nebo Suncev sistem

Свијет

Стиже пакао са Атлантика: Издато хитно упозорење за ове земље

2 ч

0
Анастасија Березовска

Свијет

Пронађено тијело, сумња се да је ријеч о атентаторки на бизнисмена

2 ч

1
Ормуски мореуз

Свијет

Поново се заоштрава ситуација: Нападнути бродови у Ормуском мореузу

2 ч

0
Експлозија у Дамаску

Свијет

Експлозије око Макроновог хотела: Паника током посјете француског предсједника

2 ч

0

  • Најновије

12

48

Цвијановић у Скупштини: Господине Вукановићу, смањите гас

12

43

Пуштали музику на Дан жалости: Кажњена три угоститељска објекта

12

43

Покушао побиједити старење - открио неизљечиву болест: Мој желудац једе сам себе

12

31

Камионом усмртио младог фудбалера, покренута истрага

12

26

Кремљ: Наоружавање Украјине неће спријечити наставак СВО

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима