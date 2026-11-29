Američke regulatorne vlasti odobrile su kompaniji Spejs iks (SpaceX), čiji je vlasnik milijarder Ilon Mask, lansiranje milion satelita u Zemljinu orbitu radi izgradnje centara za obradu podataka u svemiru. Riječ je o prvom odobrenju takve vrste, koje bi moglo da promijeni budućnost razvoja vještačke inteligencije, ali koje je istovremeno izazvalo ozbiljnu zabrinutost naučnika, astronoma i organizacija za zaštitu životne sredine.

Maskova kompanija planira da koristi solarnu energiju za napajanje satelita koji bi obrađivali podatke potrebne za rad vještačke inteligencije, a potom rezultate slali nazad na Zemlju, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Američka Federalna komisija za komunikacije (FCC) saopštila je u srijedu da će projekat, nazvan „Starmind“, doprinijeti razvoju američke ekonomije zasnovane na naprednoj vještačkoj inteligenciji.

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Međutim, konkurentska kompanija Amazon kritikovala je projekat, ocijenivši da je riječ o „velikoj ambiciji, a ne stvarnom planu“, dok američki astronomi upozoravaju da bi lansiranje tolikog broja satelita ozbiljno ugrozilo mogućnost posmatranja i proučavanja noćnog neba.

Zašto Mask želi da preseli centre za obradu podataka u svemir?

Ubrzani razvoj vještačke inteligencije doveo je do ogromnog porasta količine podataka koje je potrebno skladištiti i obrađivati širom svijeta.

Centri za obradu podataka zauzimaju velike površine, troše ogromne količine električne energije i zahtijevaju značajne količine vode za hlađenje. Istovremeno, sve je veći otpor lokalnog stanovništva prema njihovoj izgradnji.

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Spejs iks smatra da orbitalni centri za obradu podataka predstavljaju energetski i finansijski najefikasniji način da se zadovolji rastuća potražnja za računarskim kapacitetima potrebnim za razvoj vještačke inteligencije, koja, prema ocjeni kompanije, prevazilazi mogućnosti infrastrukture na Zemlji.

Predsjednik Federalne komisije za komunikacije Brendan Kar ocijenio je da projekat otvara novo poglavlje u razvoju računarske infrastrukture i omogućava Sjedinjenim Američkim Državama da ojačaju svoju vodeću poziciju u oblasti naprednih tehnologija.

Na odluku regulatornih vlasti reagovao je i Mask.

„Veoma sam zahvalan. Ovo će biti velika prednost za Ameriku i svijet“, napisao je na društvenoj mreži Iks.

Prvi satelit mogao bi da bude lansiran već naredne godine

Prema uslovima dozvole, Spejs iks mora da započne postavljanje satelita najkasnije do novembra 2033. godine. Do novembra 2035. godine kompanija će morati da postavi najmanje 10 odsto odobrenog broja satelita, a do novembra 2038. godine najmanje polovinu.

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Kompanija je već najavila da prvi satelit u okviru projekta „Starmind“ želi da lansira naredne godine.

Za sada, međutim, nije jasno da li će svih milion satelita zaista biti lansirano ili je Maskova kompanija zatražila odobrenje za veći broj nego što namjerava da koristi.

Poput postojeće satelitske mreže Starlink, koja omogućava pristup brzom internetu putem više od 10.000 satelita, novi sateliti funkcionisali bi u niskoj Zemljinoj orbiti, na visinama između 500 i 2.000 kilometara.

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Sateliti projekta „Starmind“ komunicirali bi sa satelitima Starlinka, preko kojih bi se podaci prosljeđivali na Zemlju.

Naučnici upozoravaju na ozbiljne probleme

Profesor Martin Sviting, osnivač i izvršni predsjednik kompanije Sari satelit tehnolodži (Surrey Satellite Technology), rekao je za Bi-Bi-Si da ideja o centrima za obradu podataka u svemiru djeluje tehnički izvodljivo, ali da tek treba utvrditi da li je opravdana u tolikom obimu.

Jedan od ključnih izazova predstavlja prenos ogromnih količina podataka između Zemlje i satelita pomoću laserskih veza.

„Ta tehnologija još nije usavršena do nivoa koji bi omogućio prenos ogromnih količina podataka kakve će vjerovatno biti potrebne“, objasnio je Sviting.

Američko astronomsko društvo izrazilo je duboku zabrinutost i razočaranje zbog odluke regulatornih vlasti.

Kako navode, planirana satelitska mreža mogla bi ozbiljno da ugrozi rezultate višedecenijskih ulaganja američke vlade u astronomsku infrastrukturu, ali i mogućnost naučnika i građana da posmatraju i proučavaju noćno nebo.

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Poseban problem predstavlja činjenica da bi novi sateliti bili veći, sjajniji i znatno brojniji od postojećih, zbog čega bi duže bili vidljivi na noćnom nebu.

Džen Haselman, advokat neprofitne organizacije za zaštitu životne sredine Ertdžastis (Earthjustice), upozorio je da drastično povećanje broja satelita u svemiru ima direktan uticaj na svakodnevni život ljudi, ali i na budućnost planete.

Prijeti li Zemljinoj orbiti prezasićenje?

Maskova kompanija nije jedina koja razmatra mogućnost izgradnje centara za obradu podataka u svemiru. Slične projekte istražuju i tehnološki gigant Gugl i svemirska kompanija Blu oridžin (Blue Origin).

Orbitalni centri predstavljaju se kao ekološki prihvatljivija alternativa postojećoj infrastrukturi na Zemlji, ali stručnjaci upozoravaju da takvi projekti sa sobom nose brojne rizike.

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Lansiranje opreme u svemir i dalje je veoma skupo, dok izgradnja sistema za njenu zaštitu, hlađenje i napajanje predstavlja složen tehnološki izazov.

Dodatnu opasnost predstavlja sve veća količina svemirskog otpada, koji bi mogao da ošteti satelite. Povećanje broja objekata u niskoj Zemljinoj orbiti istovremeno povećava rizik od međusobnih sudara, nastanka novog svemirskog otpada i pada dijelova opreme na Zemlju.

Maskova mreža Starlink već se našla na meti kritika zbog stvaranja gužve u Zemljinoj orbiti. Američki milijarder odbacio je te optužbe, kao i tvrdnje da njegovi sateliti zauzimaju previše prostora i potiskuju konkurenciju.

Iako Maskov projekat obećava rješenje za sve veće energetske i infrastrukturne potrebe vještačke inteligencije, ostaje pitanje da li će premještanje centara za obradu podataka u svemir zaista riješiti probleme na Zemlji ili će samo stvoriti nove u njenoj orbiti.