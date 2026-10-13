Opasnost u kupatilu: Stare kreme i serumi mogu izazvati teške infekcije

Mnoge žene sklone su gomilanju kozmetičkih proizvoda jer je teško odoljeti raznovrsnoj ponudi u parfimerijama, reklamama koje obećavaju čudesne rezultate i sezonskim sniženjima tokom kojih se preparati mogu kupiti po nižim cijenama. Ipak, važno je znati kada treba stati s kupovinom.

Razlog je jednostavan sve te čarobne kreme, serumi, ulja, losioni i mlijeka imaju svoj rok trajanja.

Zato se nameće pitanje može li korišćenje starih kozmetičkih proizvoda biti štetno za kožu i zdravlje uopšte.

Čim, na primjer, otvorite poklopac kreme za lice, počinje da otkucava vrijeme tokom kojeg je možete bezbjedno koristiti. Isto važi i za neotvoreni piling – ni on ne može trajati vječno.

Koliko dugo proizvodi za njegu zaista traju

Za većinu kozmetičkih proizvoda za njegu kože i kose lako je saznati koliko dugo mogu da se koriste jer je ta informacija označena na ambalaži simbolom otvorene teglice i brojem, najčešće 6, 12, 24 ili 36. Ti brojevi označavaju koliko mjeseci nakon otvaranja proizvod treba iskoristiti.

Ako proizvod nema takvu oznaku, trebalo bi da na ambalaži bude naveden datum i godina, kao što je slučaj s prehrambenim proizvodima.

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Ako proizvod nema oznaku roka trajanja ili ste izgubili originalnu ambalažu na kojoj je taj podatak bio naveden, preporuka je da ga potrošite u roku od godinu dana nakon otvaranja.

Ovo pravilo ne odnosi se na proizvode za zaštitu od sunca, kao ni na dermokozmetičke preparate koji se izdaju na recept, poput proizvoda za liječenje akni.

Kozmetički proizvodi mogu postati rasadnik bakterija

Ako proizvod ne potrošite u roku od godinu dana, u njemu se mogu razmnožiti bakterije, posebno ako ga čuvate u vlažnoj prostoriji, poput kupatila. Nanošenje takvog, dotrajalog preparata na kožu može izazvati iritaciju, osip ili akne.

Zato prilikom pregledanja svojih kozmetičkih proizvoda obratite pažnju na moguće promjene u teksturi, neprijatan ili neuobičajen miris, kao i na pojavu masnoće ili izdvajanje ulja.

Ako primijetite bilo koju od ovih promjena, proizvod odmah bacite. Daljim korišćenjem rizikujete iritaciju, infekciju, crvenilo, svrab ili osip.

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Neotvoreni proizvodi za njegu obično traju duže od onih koji su već korišćeni jer su manje izloženi mogućoj kontaminaciji bakterijama. Ipak, važno je biti oprezan i provjeriti stanje svakog kozmetičkog preparata.

Koliko mogu trajati neotvoreni proizvodi

Smatra se da neotvoreni kozmetički proizvodi mogu trajati od dvije do najviše pet godina. Međutim, taj period može biti znatno kraći ako se čuvaju u vlažnoj ili previše zagrijanoj prostoriji. Kupatila su često upravo takva mjesta.

Neotvorene proizvode koje ne planirate uskoro koristiti najbolje je čuvati na hladnom, suvom i tamnom mjestu, u skladu s uputstvima proizvođača.

Čak i kada su pravilno čuvani, sastojci u njihovim formulama vremenom mogu izgubiti djelotvornost, pa od preparata možda nećete imati očekivanu korist.

Zato dermatolozi preporučuju da proizvode kojima je istekao rok trajanja bacite i da ubuduće izbjegavate nepotrebno gomilanje kozmetike. Bolje je kupovati manje količine i koristiti preparate u skladu s njihovim rokom trajanja i uputstvima za čuvanje, prenosi Srpskainfo.