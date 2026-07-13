Ćetković: Borac uvijek ide na pobjedu

Borac uvijek ide na pobjedu i uvijek ide na to da svoj maksimou i tako će biti i sutra, rekao je golman crveno-plavih Nikola Ćetković, uoči meča protiv Levskog u sklopu kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Ovo je klub sa velikom tradicijom i već imamo iskustva igranja velikuh evropskih utakmica. Ako budemo sutra kompletni i ako budemo imali timsku igru, mislim da rezultat neće izostati u našu koristi", rekao je Ćetković.

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On kaže da je najbitnije da ekipa bude zdrava.

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Najbitnije je da svi bude zdravi. Uvjerili smo se u kvalitete protivnika, znamo koje su neke naše prednosti i pokušaćemo da to iskoristimo", kaže Ćetković.

On je govorio i o podršci koju Borac ima na svakoj utakmici.

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"Svi koji prate Borac znaju koliko Banjalučanima znači naš klub. Gdje god Borac igra oni dolaze, mi smo im beskrajno zahvalini na tome i jedva čekamo da ih vidimo sutra i da čujemo njihovu pjesmu sa tribina", rekao je golman crveno-plavih.