Logo

Ćetković: Borac uvijek ide na pobjedu

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 20:31

Komentari:

0
Ћетковић: Борац увијек иде на побједу
Foto: ATV

Borac uvijek ide na pobjedu i uvijek ide na to da svoj maksimou i tako će biti i sutra, rekao je golman crveno-plavih Nikola Ćetković, uoči meča protiv Levskog u sklopu kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Ovo je klub sa velikom tradicijom i već imamo iskustva igranja velikuh evropskih utakmica. Ako budemo sutra kompletni i ako budemo imali timsku igru, mislim da rezultat neće izostati u našu koristi", rekao je Ćetković.

Мариновић

Fudbal

Marinović za ATV: Rezultat je otvoren, domaćin pod pritiskom

On kaže da je najbitnije da ekipa bude zdrava.

Звјездан Мисимовић

Fudbal

Misimović za ATV: Čeka nas paklena atmosfera u Sofiji, ali smo pokazali da možemo da se nosimo

Najbitnije je da svi bude zdravi. Uvjerili smo se u kvalitete protivnika, znamo koje su neke naše prednosti i pokušaćemo da to iskoristimo", kaže Ćetković.

On je govorio i o podršci koju Borac ima na svakoj utakmici.

Богољуб Зељковић

Fudbal

Zeljković za ATV: Biće teško, ali vjerujem u igrače i stručni štab

"Svi koji prate Borac znaju koliko Banjalučanima znači naš klub. Gdje god Borac igra oni dolaze, mi smo im beskrajno zahvalini na tome i jedva čekamo da ih vidimo sutra i da čujemo njihovu pjesmu sa tribina", rekao je golman crveno-plavih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Ćetković

Borac Levski

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сенгал репрезентација Свјетско првенство 2026.

Fudbal

Cirkus kakav Mundijal ne pamti! Fudbalska reprezentacija na Svjetsko prvenstvo povela ginekologa

2 h

0
Џејден Адамс (8) из екипе Мамелоди Сандаунс контролише лопту током фудбалске утакмице Групе Ф Свјетског клупског првенства против Улсан ХД-а, 18. јуна 2025. године у Орланду, на Флориди.

Fudbal

Policija istražuje smrt fudbalera Južne Afrike

3 h

0
одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука

Fudbal

Zeljković: "Borac" očekuje pobjedu u Sofiji

4 h

1
Аргентински Лионел Меси, у центру, реагује након четвртфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу против Швајцарске у Канзас Ситију, Мисури, у суботу, 11. јула 2026.

Fudbal

Milioni traže izbacivanje Argentine sa SP!

5 h

0

  • Najnovije

15

15

Kina oborila rekord: Izvezeno milion automobila u junu

15

14

Užas: Silovana djevojčica iz Prijedora, uhapšen osumnjičeni

15

13

Djeci zabranjena vožnja električnih trotineta u Sjevernoj Makedoniji

15

06

Tri znaka koja ne treba ignorisati: "Vitamin sunca" može da vam nedostaje iako je ljeto

15

05

Vlada Srpske uplatila doprinose radnicima više firmi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima