Novinarka i njeno troje djece stradali u požaru

Sportska novinarka Džesi Pirs, njeno troje djece i porodični pas poginuli su u subotu, 21. marta, nakon požara u kući u Minesoti.

Tridesetsedmogodišnjakinja se protekle decenije specijalizovala kao dopisnica "Minesota Vajlda" za "NHL.com", a upravo je sportski veb sajt potvrdio strašnu vijest da je jedan od njihovih novinara preminuo.

Bil Prajs, potpredsjednik i glavni urednik portala, rekao je u saopštenju:

"Cijeli tim je shrvan i slomljenog srca gubitkom Džesi i njene djece. Džesina ljubav prema porodici i hokeju bila je očigledna u energiji i strasti koju je unosila u svoj posao za nas. Bilo je apsolutno zadovoljstvo razgovarati i raditi s njom. Mnogo će nam nedostajati".

Vatrogasne ekipe su pozvane na prijavu požara u kući u Vajt Ber Lejku, Minesota, u subotu ujutro nakon što su ljudi u zajednici primijetili plamen koji dolazi s krova kuće na Ričard Aveniji.

Vatrogasna služba potvrdila je da su u incidentu poginuli odrasla osoba, troje djece i pas. Nisu objavili imena žrtava.

"Dana 21. marta 2026. godine, u 5:26 sati, vatrogasna služba pozvana je na požar u stambenoj kući koja se nalazi u bloku 2100 Ridžard Aveniji u Vajt Ber Lejku", navodi se u saopštenju službe.

"Komšije koje su uputile poziv 911 prijavili su da su vidjeli vatru kako prolazi kroz krov kuće i izjavili da se vjerovatno nalaze ljudi unutar kuće", rekli su i dodali:

"Po dolasku, ekipe su pronašle potpuno zahvaćenu vatru u zgradi i odmah su započele gašenje požara. Ekipe su potom uspjele pronaći odraslu osobu, troje djece i psa unutar kuće. Nažalost, svi su preminuli".

Šef vatrogasne službe, Greg Peterson, zaključio je svoju izjavu rekavši:

"Naša srca bole za one koji su učestvovali u ovoj tragediji. Molimo vas za priliku da omogućite našoj zajednici da se okupi i podrže jedni druge tokom ovog teškog vremena".

Počasti Džesi su stizale, uključujući i od Minesota Vajlda, hokejaškog tima o kojem je novinarka izvještavala.

"Džesi je bila ljubazna, saosjećajna osoba koja je duboko brinula o svojoj porodici i onima oko sebe. Služila je kao ambasador hokeja tokom svog izvještavanja o Vajldu i NHL-u", rekli su u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.