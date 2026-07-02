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Tamara Majkić prva Banjalučanka koja je se popela na 78 planinskih vrhova

Autor:

Milica Jagodić
02.07.2026 11:26

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Тамара Мајкић
Foto: Printscreen/ATV

Tamara Majkić prva je Banjalučanka koja je ušla u krug planinara koji su uspješno završili Čelendž 2.000+, inače jedan od najzahtjevnijih izazova za planinare u BiH. Ovaj izazov sastoji se od planinskih uspona na 78 vrhova koji su iznad 2.000 metara nadmorske visine.

"Meni je iskreno veliko zadovoljstvo i sreća što sam prva Banjalučanka. Ja sam za izazov čula prije četiri godine, pa sam naredne godine shvatila da ja imam preko 30 vrhova ispenjanih pa mi se učinilo realno da završim Čelendž. Moja želja da istražujem neke nove puteve naših planina koji nisu baš tako posjećeni, markirane su me dovele do toga da kompletiram Čelendž", rekla je Tamara Majkić, planinar.

Kako kaže, gledajući unazad i prisjećajući se vrhova i staza koje je prošla, ni sama ne vjeruje da je uspjela. Ljubav prema planinarenju krenula je još od djetinjstva.

Kako je sve počelo

"Roditelji su nam posvećivali dosta pažnje, odlazaka u prirodu, na Šehove kad smo bili manji, a kasnije kako sam istraživala vodopade, vozila bicikl poželjela sam da posjetim čuvena Hajdučka vrata na planini Čvrsnici koja zahtijevaju malo veći napor. Kad sam otišla na Čvrsnicu, ja sam se zaljubila u to. Zaljubila sam se i u taj osjećaj fizičke izmorenosti ali psihičke sreće ", kaže Tamara.

Planinarenje donosi mnogo pogodnosti. Samo neka od njih jesu neizmjerna prijateljstva. Upravo na planinarenju Tamara je upoznala i svog supruga sa kojim danas zajedno planinari.

Najteža staza

"Najteže mi je bilo popeti vrhove na Volujku, odnosno jedna tura je obuhvatala južna i sjeverna lica sa jednom kotom. Do te kote mi je bilo jako teško, baš teško. Najdraža mi je bila Čvrsnica, možda zato što je moja prva planina na koju sam poželjela da se popnem. Čvrsnica je sva nestvarna.

Za planinarenje neophodna je fizička spremnost i kontinuitet. Potrebno je krenuti od onih lakših tura pa sve do najtežih. Kako kaže, najviši vrh koji je osvojila iznosio je 3.200 metara nadmorske visine, a želja za osvajanjem sljedećeg vrha je Mont Blank.

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Tagovi :

Banjaluka

Tamara Majkić

Planinarenje

Čvrsnica

Mont Blank

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