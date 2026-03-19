HE Višegrad proizvela 60% više energije u odnosu na prošlu godinu

"HE Višegrad je zahvaljujući svojoj pogonskoj spremnosti, maksimalno iskoristila i u skladu sa svim dogovorima sa Elektroprivredom, izvršili smo optimalno korištenje količine vode koja je došla na naš profil. Uz minimalna prosipanja vode sve ostalo smo iskoristili za proizvodnju", kaže Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Prema riječima Andrića rezultat rada je dokaz da su HE Višegrad na kraju prvog kvartala, imaju skoro 60% više proizvedene energije u odnosu na planiranu, dok je u prva dva mjeseca taj broj išao i do 70%.

"Sve to je dovelo do jako dobrih rezultata koji popravljaju tu sliku od prošle godine. Sad se možemo pohvaliti da smo bili u situaciji da budemo jedan od stubova cijelog elektroenergetskog sistema Republike Srpske. U ovom momentu HE Višegrad je dala svoj maksimum i uz predan rad na održavanju na samom održavanju svih zaposlenih dobru koordinaciju za planiranje proizvodnje došli smo do ovakvih pohvalih i zavidnih rezultata", rekao je Andrić.

HE Višegrad je zahvaljujući svojoj pogonskoj spremnosti u mogućnosti da proizvodi električnu energiju, pojašnjava Andrić.