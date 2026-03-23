Požar zahvatio porodičnu kuću: Poginuli novinarka i njeno troje djece

23.03.2026

17:05

Пожар захватио породичну кућу: Погинули новинарка и њено троје дјеце
Foto: Pixabay

Sjedinjene Američke Države je potresla strašna vijest – sportska novinarka Džesi Pirs (37) tragično je izgubila život zajedno sa svoje troje djece u požaru u porodičnoj kući u Minesoti.

Požar je izbio u gradu Vajt Ber Lejk, a vatrogasci su primili poziv rano ujutru, nešto prije 5:30. Komšije su primjetile požar koji se proširio na krov kuće i odmah su alarmirale službe, strahujući da su članovi porodice zarobljeni unutra.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović predložila održavanje vanredne sjednice Predsjedništva

Po dolasku na lice mjesta, vatrogasci su zatekli kuću potpuno zahvaćenu plamenom.

– Naše najdublje saučešće svima pogođenima ovom tragedijom“, rekao je šef vatrogasne službe Greg Piterson.

Džesi Pirs je bila dugogodišnja NHL novinarka koja je pratila NHL i bila je kolumnistkinja Minesota Vajldsa za zvaničnu veb stranicu lige. NHL je ​​u saopštenju naveo: Čitava NHL porodica izražava najdublje saučešće porodici Pirs. Džesi je voljela igru i bila je cijenjeni član našeg tima deset godina. Mnogo će nam nedostajati.“

Тежак судар у Тузли

Hronika

Težak sudar dva kamiona i dva auta, ima povrijeđenih

Tokom karijere, radila je i za Atletik i bila je jedna od voditeljki popularnog podkasta Bardaun Bjutis.

Velika tragedija potresla je sportsku zajednicu i ostavila dubok trag na kolege i navijače.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Гатачки СНСД одбио коалицију са ДНС-ом, ништа од нове већине

Gradovi i opštine

Gatački SNSD odbio koaliciju sa DNS-om, ništa od nove većine

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Plasirati što više nafte na tržište

2 h

0
Голотиња му донијела богатство: Колико новца је имао Леонид Радвински

Scena

Golotinja mu donijela bogatstvo: Koliko novca je imao Leonid Radvinski

2 h

0
Преминула дјевојка која је убила бившег партнера и стрину: Након злочина дигла руку на себе

Srbija

Preminula djevojka koja je ubila bivšeg partnera i strinu: Nakon zločina digla ruku na sebe

2 h

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Plasirati što više nafte na tržište

2 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban uputio apel evropskim narodima

2 h

0
Жена га избола ножем док је гледао фудбалску утакмицу

Svijet

Žena ga izbola nožem dok je gledao fudbalsku utakmicu

2 h

0
Умро власник OnlyFansa

Svijet

Umro vlasnik OnlyFansa

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

43

Zašto su veze iz srednje škole najsrećnije?

18

40

Pogledajte sprovođenje Nemanje Miljkovića: Uhapšen u akciji MUP-a Srpske

18

32

Ogromna tuga u domu poznate voditeljke RTS-a

18

29

Tragedija u svijetu fudbala: Mladi fudbaler (18) se srušio na terenu i preminuo

18

22

Jedan dokument građanima BiH olakšava ulazak u EU

