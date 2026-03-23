Požar zahvatio porodičnu kuću: Poginuli novinarka i njeno troje djece

Autor:ATV
23.03.2026
17:05
Komentari:0
Sjedinjene Američke Države je potresla strašna vijest – sportska novinarka Džesi Pirs (37) tragično je izgubila život zajedno sa svoje troje djece u požaru u porodičnoj kući u Minesoti.
Požar je izbio u gradu Vajt Ber Lejk, a vatrogasci su primili poziv rano ujutru, nešto prije 5:30. Komšije su primjetile požar koji se proširio na krov kuće i odmah su alarmirale službe, strahujući da su članovi porodice zarobljeni unutra.
Po dolasku na lice mjesta, vatrogasci su zatekli kuću potpuno zahvaćenu plamenom.
– Naše najdublje saučešće svima pogođenima ovom tragedijom“, rekao je šef vatrogasne službe Greg Piterson.
Džesi Pirs je bila dugogodišnja NHL novinarka koja je pratila NHL i bila je kolumnistkinja Minesota Vajldsa za zvaničnu veb stranicu lige. NHL je u saopštenju naveo: Čitava NHL porodica izražava najdublje saučešće porodici Pirs. Džesi je voljela igru i bila je cijenjeni član našeg tima deset godina. Mnogo će nam nedostajati.“
Tokom karijere, radila je i za Atletik i bila je jedna od voditeljki popularnog podkasta Bardaun Bjutis.
Velika tragedija potresla je sportsku zajednicu i ostavila dubok trag na kolege i navijače.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
2 h0
Svijet
2 h0
Scena
2 h0
Srbija
2 h0
Najnovije
Najčitanije
18
43
18
40
18
32
18
29
18
22
Trenutno na programu