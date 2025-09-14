“Adria sports conference”: Соња Васић Петровић стиже у Бањалуку

Извор:
АТВ
14.09.2025
12:56
Коментари:0
“Adria sports conference” окупиће у Бањалуци сам крем регионалних личности из свијета спорта, маркетинга, бизниса и медија.
Током дводневне конференције биће одржане бројне панел дискусије, а међу говорницима наћи ће се и Соња Васић Петровић, једна од најбољих српских кошаркашица свих времена.
Соња Васић Петровић се, након што је окачила патике о клин, латила посла у Олимпијском комитету Србије, а на “Adria sports conference” стиже са жељом да се својом причом дотакне бројних изазова са којим се професионални спортисти суочавају на путу до успјеха.
Кошарка
Човић открио да ли је пронађен Пешићев насљедник
“Радујем се доласку у Бањалуку и радо сам прихватила позив организатора да будем један од панелиста. Конференције попут ове која нас чека у Бањалуци сјајна су прилика да размијенимо искуства и да свима онима које то занима приближимо пут и живот професионалних спортиста који са собом носи бројне изазове. Наша одговорност је велика и према свима онима који у нама виде узоре, а на нама је да им кроз своје искуство дамо смјернице и покажемо један здрав начин на који се стиже до остварења циљева.” каже Соња Васић Петровић
Соња је током каријере прошла кроз бројне побједе, али и поразе. Спорт јој је, каже, остварио бројне снове, а након играчке каријере одлучила је да остане везана за спортске терене.
Свијет
Пољска потврдила: Није било повреде њеног ваздушног простора
“Нисам имала превише дилема око тога да ли желим да останем везана за спорт и након што завршим играчку каријеру. Сматрам да ангажманом у Олимпијском комитету Србије могу да вратим спорту бар дјелић онога што је мени дао. Трудим се да све оно што сам научила и све оно кроз шта сам прошла пренесем на генерације које долазе. Времена су се промијенила, дјечаци и дјевојчице сада имају прегршт других изазова, као и њихови родитељи, а на нама је да им покажемо прави пут којим треба да иду.” каже Соња Васић Петровић
“Adria sports conferance” биће одржан у Банском двору, 14. и 15. октобра, а свој долазак потврдили су, између осталих, и Остоја Мијаиловић, Мишко Ражнатовић, Ненад Крстић, Раул Гонзалес и многи други.
Најновије
Најчитаније
17
40
17
39
17
33
17
29
17
27
Тренутно на програму