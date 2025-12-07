Logo
Студент савладао Широки

Извор:

АТВ

07.12.2025

21:05

Коментари:

0
Кошаркаши Студента остварили су велику побједу у 8. колу Премијер лиге БиХ савладавши екипу Широког 94:90. Тим тренера Бориса Јокановића тако је нанио први пораз Широком у досадашњем дијелу првенства БиХ, а уједно је дошао до своје четврте побједе.

Јунак утакмице која је одиграна у СЦ “Ненад Баштинац” у Александровцу био је Стефан Милошевић који је убацио 31 поен, али и кључну тројку у самом финишу која је преломила утакмицу на страну Студента.

Ноа Фаракан додао је 22 поена уз седам асистенција, а на другој страни најефикаснији је био Јосип Човић са 28 поена.

Кошаркаши Студента у наредној рунди гостују Зрињском.

Košarka

Široki Brijeg

pobjeda

