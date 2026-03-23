Новинарка и њено троје дјеце страдали у пожару

23.03.2026
Спортска новинарка Џеси Пирс, њено троје дјеце и породични пас погинули су у суботу, 21. марта, након пожара у кући у Минесоти.
Тридесетседмогодишњакиња се протекле деценије специјализовала као дописница "Минесота Вајлда" за "NHL.com", а управо је спортски веб сајт потврдио страшну вијест да је један од њихових новинара преминуо.
Бил Прајс, потпредсједник и главни уредник портала, рекао је у саопштењу:
"Цијели тим је схрван и сломљеног срца губитком Џеси и њене дјеце. Џесина љубав према породици и хокеју била је очигледна у енергији и страсти коју је уносила у свој посао за нас. Било је апсолутно задовољство разговарати и радити с њом. Много ће нам недостајати".
Ватрогасне екипе су позване на пријаву пожара у кући у Вајт Бер Лејку, Минесота, у суботу ујутро након што су људи у заједници примијетили пламен који долази с крова куће на Ричард Авенији.
Ватрогасна служба потврдила је да су у инциденту погинули одрасла особа, троје дјеце и пас. Нису објавили имена жртава.
"Дана 21. марта 2026. године, у 5:26 сати, ватрогасна служба позвана је на пожар у стамбеној кући која се налази у блоку 2100 Риџард Авенији у Вајт Бер Лејку", наводи се у саопштењу службе.
"Комшије које су упутиле позив 911 пријавили су да су видјели ватру како пролази кроз кров куће и изјавили да се вјероватно налазе људи унутар куће", рекли су и додали:
"По доласку, екипе су пронашле потпуно захваћену ватру у згради и одмах су започеле гашење пожара. Екипе су потом успјеле пронаћи одраслу особу, троје дјеце и пса унутар куће. Нажалост, сви су преминули".
Шеф ватрогасне службе, Грег Петерсон, закључио је своју изјаву рекавши:
"Наша срца боле за оне који су учествовали у овој трагедији. Молимо вас за прилику да омогућите нашој заједници да се окупи и подрже једни друге током овог тешког времена".
Почасти Џеси су стизале, укључујући и од Минесота Вајлда, хокејашког тима о којем је новинарка извјештавала.
"Џеси је била љубазна, саосјећајна особа која је дубоко бринула о својој породици и онима око себе. Служила је као амбасадор хокеја током свог извјештавања о Вајлду и НХЛ-у", рекли су у саопштењу објављеном на друштвеним мрежама.
