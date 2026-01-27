Logo
Ево када Новак Ђоковић игра у четвртфиналу Аустралијан Опена

Извор:

Телеграф

27.01.2026

07:34

Ево када Новак Ђоковић игра у четвртфиналу Аустралијан Опена
Фото: Tanjug / AP / Aaron Favila

Новака Ђоковића очекује меч четвртфинала Аустралијан Опена против Лоренца Мусетија, а организатори су сада одредили и сатницу овог дуела и репризе финала из Атине.

Ово ће бити 11. пут да се Србин и Италијан састају, а до сада је Новак само једном поражен од Лоренца, и то на шљаци Монте Карла.

Није италијански представник успевао на тврдој подлози да савлада Ђоковића, али му јесте задао тешке муке у борби за трофеј Атине пре неколико месеци. Ипак, Ноле тада долази до титуле, а Мусети размишља о новој шанси да угрози највећег свих времена.

Организатор турнира у Мелбурну је одлучио да Ђоковић и Мусети изађу на Род Лејвер арену у среду не пре 04:30 часова по српском времену.

Врло могуће је да ће доћи и до додатног померања, јер њих двојица играју трећи меч на главном стадиону.

Прво ће на терен Елена Рибакина и Ига Швјонтек од 01.30 часова, затим и Џесика и Пегула и Аманда Анисимова не пре 03.00 часа, а онда наступају Ђоковић и Мусети не пре 04.30 часова, али постоји реално стање да ће њих двојица и нешто касније зависно од претходних дуела.

Ко буде бољи из овог сурета, играће против Јаника Синера или Бена Шелтона у полуфиналу Аустралијан Опена.

