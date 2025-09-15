Патријарх Порфирије: Да слиједимо примјер Светог Саве и будемо сабрани у јединству

Извор:
Њјегова светост патријарх српски Порфирије поручио је Србима да слиједе примјер Светог Саве и буду сабрани у јединству јер су диобе извориште зла.
"Најважније из ризнице неизброивих врлина Светог Саве је то што је успио да сабере чеда своја у јединству Светог Духа. Велика је истина да је значајно јединство по пореклу, крви, роду, имену, земљи и завичају језику. Свако јединство има смисао, али је далеко важније духовно јединство међу људима", рекао је патријарх Порфирије на свечаној академији у Народном позоришту у Београду поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Српски патријарх је поручио да су Срби дужни да се старају о ближњим и буду јединствени јер свака диоба на било ком становништву рађа сваковрсна неваљавства, од зависти, преко мржње, до непријатељства и размирица.
"Појам слободе се за нас Србе темељи на речима Светог апосторла Павла који позива сваког човјека ријечима: `Стојте у слободи којим вас Христос ослободи!` – то је прије свега слобода од гријеха, егоизма, самољубља и гордости, слобода да будемо привржени Христу, а кроз њега учесници у победи над ђаволом, злом и смрћу као највећем троједином непријатељу, поручио је патријарх Порфирије.
Патријарх је подсјетио да је слободарским опредјељењем Светог кнеза и великомученика косовског Лазара српски народ надахњиван војевао за слободу достојанства и сваку другу врсту слободе, преноси Срна.
"Слободе се ни за шта не смемо и нећемо одрећи. Обавезује нас да је пред Богом, светим прецима и потомцима чувамо као највреднију вредност и зеницу ока свога", поручио је патријарх Порфирије.
