Logo
Large banner

Патријарх Порфирије: Да слиједимо примјер Светог Саве и будемо сабрани у јединству

Извор:

СРНА

15.09.2025

20:23

Коментари:

0
Патријарх Порфирије
Фото: Срна

Њјегова светост патријарх српски Порфирије поручио је Србима да слиједе примјер Светог Саве и буду сабрани у јединству јер су диобе извориште зла.

"Најважније из ризнице неизброивих врлина Светог Саве је то што је успио да сабере чеда своја у јединству Светог Духа. Велика је истина да је значајно јединство по пореклу, крви, роду, имену, земљи и завичају језику. Свако јединство има смисао, али је далеко важније духовно јединство међу људима", рекао је патријарх Порфирије на свечаној академији у Народном позоришту у Београду поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Када нема јединства у народу, то прво искористе наши непријатељи

Српски патријарх је поручио да су Срби дужни да се старају о ближњим и буду јединствени јер свака диоба на било ком становништву рађа сваковрсна неваљавства, од зависти, преко мржње, до непријатељства и размирица.

"Појам слободе се за нас Србе темељи на речима Светог апосторла Павла који позива сваког човјека ријечима: `Стојте у слободи којим вас Христос ослободи!` – то је прије свега слобода од гријеха, егоизма, самољубља и гордости, слобода да будемо привржени Христу, а кроз њега учесници у победи над ђаволом, злом и смрћу као највећем троједином непријатељу, поручио је патријарх Порфирије.

Гимназија Бањалука- кампања

Бања Лука

Кампања "Школа која чује" озваничена у бањалучкој Гимназији

Патријарх је подсјетио да је слободарским опредјељењем Светог кнеза и великомученика косовског Лазара српски народ надахњиван војевао за слободу достојанства и сваку другу врсту слободе, преноси Срна.

"Слободе се ни за шта не смемо и нећемо одрећи. Обавезује нас да је пред Богом, светим прецима и потомцима чувамо као највреднију вредност и зеницу ока свога", поручио је патријарх Порфирије.

Подијели:

Таг:

Патријарх Порфирије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Палата Републике у бојама застава Републике Српске и Србије

Република Српска

Палата Републике у бојама застава Републике Српске и Србије

1 ч

0
Револуционарно: СЗО мијења став о гојазности!

Здравље

Револуционарно: СЗО мијења став о гојазности!

1 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Снажан земљотрес погодио Русију

1 ч

0
Макроне, није добро

Свијет

Макроне, није добро

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

32

Један јако чудан Гинисов рекорд

21

22

Огласио се МУП о убиству код Обреновца: Срђану одређен притвор, ево шта му се ставља на терет

21

17

Ковачевић: Српска показује солидарност са америчким народом

21

16

Централне вијести - 15.9.2025.

21

14

Срушен дрон над резиденцијом предсједника Пољске у Варшави

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner