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Минић: Српска и наше институције су једина гаранција опстанка

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 10:01

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Предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да су Српска и њене институције једина гаранција опстанка Срба на овим просторима.

"Онај ко није свјестан да нам је Република Српска једина гаранција у великој је заблуди", рекао је Минић.

Он је поручио да су важне само Република Српка и њене институције.

"Самоодрживост нас може заштитити", поручио је Минић.

Истакао је да централна комеморација у Братунцу поводом обиљежавања 34 од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу данас треба протећи у молитви за све српске жртве.

"У Подрињу је било највише жртава. Села су затрта. Младима морамо пренијети сјећања, а мржњу оставити по страни", рекао је Минић.

Он је нагласио да се сваки дан мора радити на томе да се злочини над Србима никада не понове, те истакао да највише боли селективна правда.

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"Међународна заједница и правосуђе БиХ шаљу јасне поруке. Пресуде све говоре. Постало је нормално да нам укидају симболе на заставама. Овд‌је је све јасно", рекао је Минић.

Он је истакао да се мора побољшавати статус борца и српске мајке.

"Они морају знати да мислимо на њих и цијенимо што је за Српску поднесена жртва. Сви морају знати да је Српској загарантован мир", рекао је Минић за РТРС.

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