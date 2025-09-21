Билбија се обрушио на Станковића: SPÖ проблем за Србију и озбиљна опасност за Аустрију

21.09.2025
Понижавајуће је за поносну српску заједницу у Аустрији да један од њих пристаје да попуни столицу ''Србина'' само да би шиптарски сепаратизам добио лажни легитимитет.
Рекао је предузетник из Беча, аустријски држављанин српског поријекла Давид Билбија коментаришући именовање Александра Станковића Бамбија (SPÖ) у међународну комисију чији је задатак легитимизација парламента тзв. Косова.
"То није чин представљања, то је издаја. Онај коме је стало до аустријског суверенитета тај мора подједнако да брани и суверенитет Србије, јер су у питању исте вриједности. Ко пристаје на једну врсту окупације и рушење права народа, тај ће пристати и на другу. Зато је јасно да је SPÖ постао не само проблем за Србију него и озбиљна опасност за саму Аустрију", упозорио је Билбија.
Подсјећамо, комисија је формирана уз подршку више европских невладиних и студентских организација, а циљ јој је да косовским институцијама пружи додатну институционалну подршку.
Иако води поријекло из Србије, Станковић се у свим јавним наступима и званичним биографијама представља искључиво као Аустријанац. У промотивним материјалима који прате његов рад наглашава се аустријски идентитет, док се српско поријекло у потпуности изоставља.
Станковић је раније учествовао на затвореним састанцима у Сарајеву поводом петогодишњице АССФ-а, гдје је, између осталог, договорена и његова будућа улога у овој комисији. Том приликом разговарало се о јачању међународне подршке косовским институцијама и даљој сарадњи у оквиру европских пројеката, пише Централни портал.
