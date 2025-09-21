Logo

Билбија се обрушио на Станковића: SPÖ проблем за Србију и озбиљна опасност за Аустрију

21.09.2025

15:46

Коментари:

0
Билбија се обрушио на Станковића: SPÖ проблем за Србију и озбиљна опасност за Аустрију
Фото: Youtube/Jutarnji Program TV Happy/screenshot

Понижавајуће је за поносну српску заједницу у Аустрији да један од њих пристаје да попуни столицу ''Србина'' само да би шиптарски сепаратизам добио лажни легитимитет.

Рекао је предузетник из Беча, аустријски држављанин српског поријекла Давид Билбија коментаришући именовање Александра Станковића Бамбија (SPÖ) у међународну комисију чији је задатак легитимизација парламента тзв. Косова.

"То није чин представљања, то је издаја. Онај коме је стало до аустријског суверенитета тај мора подједнако да брани и суверенитет Србије, јер су у питању исте вриједности. Ко пристаје на једну врсту окупације и рушење права народа, тај ће пристати и на другу. Зато је јасно да је SPÖ постао не само проблем за Србију него и озбиљна опасност за саму Аустрију", упозорио је Билбија.

vatrogasci

Свијет

Турска се бори са пожарима, у опасности и чувена љетовалишта

Подсјећамо, комисија је формирана уз подршку више европских невладиних и студентских организација, а циљ јој је да косовским институцијама пружи додатну институционалну подршку.

Иако води поријекло из Србије, Станковић се у свим јавним наступима и званичним биографијама представља искључиво као Аустријанац. У промотивним материјалима који прате његов рад наглашава се аустријски идентитет, док се српско поријекло у потпуности изоставља.

Policija FBiH

Хроника

Запалио се ауто, успорен саобраћај на ауто-путу

Станковић је раније учествовао на затвореним састанцима у Сарајеву поводом петогодишњице АССФ-а, гдје је, између осталог, договорена и његова будућа улога у овој комисији. Том приликом разговарало се о јачању међународне подршке косовским институцијама и даљој сарадњи у оквиру европских пројеката, пише Централни портал.

Подијели:

Тагови:

Давид Билбија

Косово и Метохија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ангелина Топић пресрећна након освојене медаље: ''Била је то права борба до посљедњег скока''

Остали спортови

Ангелина Топић пресрећна након освојене медаље: ''Била је то права борба до посљедњег скока''

4 ч

0
Турска се бори са пожарима, у опасности и чувена љетовалишта

Свијет

Турска се бори са пожарима, у опасности и чувена љетовалишта

4 ч

0
Жена га ухватила у превари: Слагао да је код пријатеља, а отишао код љубавнице - ВИДЕО

Љубав и секс

Жена га ухватила у превари: Слагао да је код пријатеља, а отишао код љубавнице - ВИДЕО

4 ч

0
Вечерас посматрајте небо: Сатурн ће засијати и ево како можете да га видите

Наука и технологија

Вечерас посматрајте небо: Сатурн ће засијати и ево како можете да га видите

4 ч

0

Више из рубрике

Дјевојчицу мучили вршњаци, гасили цигарете по кожи - систем без одговора, трауме остају

Србија

Дјевојчицу мучили вршњаци, гасили цигарете по кожи - систем без одговора, трауме остају

5 ч

0
Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Предложићемо закон о легализацији 4,8 милиона објеката, по цијени од 100 евра

8 ч

0
Покренута акција "Вихор", полиција на ногама

Србија

Покренута акција "Вихор", полиција на ногама

9 ч

0
Прве фотографије несреће код Сајма: Судар аутомобила у 4 ујутру, петоро младих тешко повријеђено

Србија

Прве фотографије несреће код Сајма: Судар аутомобила у 4 ујутру, петоро младих тешко повријеђено

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

06

Сутра први дан јесени

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

19

48

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner