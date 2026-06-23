Spremite se! Živa u termometru ide do 37 stepeni

U Republici Srpskoj danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz dnevne temperature koje će u pojedinim krajevima dostići i tropskih 37 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza za 23. jun pokazuje da se nastavlja priliv toplog vazduha, a nestabilnosti su moguće tek u pojedinim regijama.

Prema podacima meteorologa, jutro u Republici Srpskoj počelo je pretežno sunčano i toplo, dok je uz pojedine riječne tokove zabilježena magla. Jutarnje temperature u 07.00 časova kretale su se od 16 stepeni, koliko je izmjereno u Ribniku i na Han Pijesku, pa sve do 23 stepena u Bijeljini.

Savjeti Postoji opasnost od eksplozije: Koje stvari ne treba ostavljati u automobilu tokom vrućina?

Sinoptička situacija ukazuje na snažan uticaj grebena sa jugozapada koji donosi priliv toplog vazduha. Tokom dana zadržaće se pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme u gotovo svim krajevima. Na istoku i jugu Republike Srpske biće promjenljivo oblačno, uz mogućnost povremene slabe kiše ili lokalnih pljuskova, naročito od sredine dana. Kratkotrajni pljuskovi su tokom popodneva mogući i ponegdje na jugozapadu, dok će u ostatku zemlje preovladavati suvo vrijeme.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, dok će u Hercegovini biti aktivna umjerena do jaka bura.

Temperature po gradovima

Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretaće se u rasponu od 28 do 33 stepena Celzijusova, dok će na jugu zemlje živa u termometru dostići čak 37 stepeni. U višim predjelima biće nešto prijatnije, uz maksimalne vrijednosti oko 24 stepena.

Banjaluka: Vrlo toplo i pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Maksimalna dnevna temperatura oko 32 stepena Celzijusova.

Trebinje: Očekuje se vrlo toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom blizu 37 stepeni.

Bijeljina: Pretežno sunčano i toplo sa temperaturom oko 33 stepena.

Građanima se savjetuje oprez u najtoplijem dijelu dana, kao i adekvatno odjevanje i konzumiranje dovoljne količine tečnosti.