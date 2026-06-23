Logo

Spremite se! Živa u termometru ide do 37 stepeni

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 07:47

Komentari:

0
Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz dnevne temperature koje će u pojedinim krajevima dostići i tropskih 37 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza za 23. jun pokazuje da se nastavlja priliv toplog vazduha, a nestabilnosti su moguće tek u pojedinim regijama.

Prema podacima meteorologa, jutro u Republici Srpskoj počelo je pretežno sunčano i toplo, dok je uz pojedine riječne tokove zabilježena magla. Jutarnje temperature u 07.00 časova kretale su se od 16 stepeni, koliko je izmjereno u Ribniku i na Han Pijesku, pa sve do 23 stepena u Bijeljini.

илу-аутомобил

Savjeti

Postoji opasnost od eksplozije: Koje stvari ne treba ostavljati u automobilu tokom vrućina?

Sinoptička situacija ukazuje na snažan uticaj grebena sa jugozapada koji donosi priliv toplog vazduha. Tokom dana zadržaće se pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme u gotovo svim krajevima. Na istoku i jugu Republike Srpske biće promjenljivo oblačno, uz mogućnost povremene slabe kiše ili lokalnih pljuskova, naročito od sredine dana. Kratkotrajni pljuskovi su tokom popodneva mogući i ponegdje na jugozapadu, dok će u ostatku zemlje preovladavati suvo vrijeme.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, dok će u Hercegovini biti aktivna umjerena do jaka bura.

Temperature po gradovima

Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretaće se u rasponu od 28 do 33 stepena Celzijusova, dok će na jugu zemlje živa u termometru dostići čak 37 stepeni. U višim predjelima biće nešto prijatnije, uz maksimalne vrijednosti oko 24 stepena.

Banjaluka: Vrlo toplo i pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Maksimalna dnevna temperatura oko 32 stepena Celzijusova.

Trebinje: Očekuje se vrlo toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom blizu 37 stepeni.

Bijeljina: Pretežno sunčano i toplo sa temperaturom oko 33 stepena.

Građanima se savjetuje oprez u najtoplijem dijelu dana, kao i adekvatno odjevanje i konzumiranje dovoljne količine tečnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme

Temperatura

vrućina

Komentari (0)

Pročitajte više

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Savjeti

Postoji opasnost od eksplozije: Koje stvari ne treba ostavljati u automobilu tokom vrućina?

1 h

0
Ормуски мореуз

Svijet

Vašington i Teheran nastavljaju pregovore, Ormuz više nikada neće biti isti

1 h

2
У пуцњави у Монтреалу погинуле три особе, двије рањене

Svijet

U pucnjavi u Montrealu poginule tri osobe, dvije ranjene

1 h

0
Мацут у Бањалуци: Премијер Србије данас са Минићем

Srbija

Macut u Banjaluci: Premijer Srbije danas sa Minićem

1 h

0

Više iz rubrike

Данас је Свети Тимотеј Бруски, а ову молитву обавезно изговорите

Društvo

Danas je Sveti Timotej Bruski, a ovu molitvu obavezno izgovorite

2 h

0
Чекају нас паклене врућине: Температура ове седмице и до 37 степени!

Društvo

Čekaju nas paklene vrućine: Temperatura ove sedmice i do 37 stepeni!

10 h

0
Удар грома усмртио стадо оваца: Породица у Српској остала без основног извора егзистенције

Društvo

Udar groma usmrtio stado ovaca: Porodica u Srpskoj ostala bez osnovnog izvora egzistencije

11 h

0
Црква

Društvo

Vjeruje se da pomaže bolesnima i nevoljnima: Ovako se molimo Svetom Timoteju Bruskom

11 h

0

  • Najnovije

09

17

Zašto neke trenutke pamtimo cijeli život? Odgovor stiže na posebnom događaju u Banjaluci

09

16

Dječak (14) pao sa visine od 10 metara: Zadobio teške povrede kičme

09

07

Cvijanović stigla na konferenciju "Muniekspo 2026"

09

06

Haos ispred kladionice: Pretukao sugrađanina, razbio vrata, pa napao policiju

09

03

Pakleno jutro u Dubrovniku: U 5 sati izmjereno 30 stepeni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima