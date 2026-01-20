Logo
Large banner

Ukinute epizode "uzbuna" i "upozorenje": Bolji kvalitet vazduha u Sarajevu

Izvor:

SRNA

20.01.2026

12:50

Komentari:

0
Укинуте епизоде "узбуна" и "упозорење": Бољи квалитет ваздуха у Сарајеву

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas odluku o ukidanju epizoda "uzbuna" i "upozorenje" zbog poboljšanja kvaliteta vazduha.

Epizoda "uzbuna" bila je na snazi od prethodnog petka na području četiri sarajevske opštine i opštine Ilidža, a ukidanjem ove i epizode "upozorenje" prestale su važiti ranije propisane restriktivne mjere, saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo.

Beba

Svijet

Horor prizor na granici: Mrtvo novorođenče pronađeno u torbi pored kante za smeće

Iz Vlade napominju da su trenutne vrijednosti PM deset čestica u osjetnom padu u odnosu na juče, dok se intenzivno praćenje stanja kvaliteta vazduha i meteoroloških uslova nastavlja.

Epizode "uzbuna" i "upozorenje" ukinute su na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite životne sredine Kantona Sarajevo.

Podijeli:

Tagovi:

Sarajevo

vazduh

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

beba

Svijet

Horor prizor na granici: Mrtvo novorođenče pronađeno u torbi pored kante za smeće

50 min

0
Ова три знака чека 9 година благостања: Срећа је на њиховој страни

Zanimljivosti

Ova tri znaka čeka 9 godina blagostanja: Sreća je na njihovoj strani

1 h

0
Пингвини убрзавају сезону парења због загријавања Антарктика

Nauka i tehnologija

Pingvini ubrzavaju sezonu parenja zbog zagrijavanja Antarktika

1 h

0
Званичници Српске на слави митрополита бањалучког Јефрема

Republika Srpska

Zvaničnici Srpske na slavi mitropolita banjalučkog Jefrema

1 h

0

Više iz rubrike

Штап Светог Јована

Gradovi i opštine

Nedaleko od Banjaluke čuva se štap Svetog Jovana

3 h

0
Грађани Бијељине поново без гријања

Gradovi i opštine

Građani Bijeljine ponovo bez grijanja

4 h

0
Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској

Gradovi i opštine

Radosno: Veliki bejbi bum u gradu u Srpskoj

1 d

0
Андреј Лучић

Gradovi i opštine

Više od 200 vjernika plivalo za Časni krst u Trebišnjici

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

25

Bugarski predsjednik podnio ostavku na tu fuknciju

13

19

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

13

16

Preminula pjevačica Beti Đorđević

13

05

Majka koja je kćerkicu (3) bacila u ledenu Savu dobila 15 godina zatvora

12

51

Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner