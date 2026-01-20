Ukinute epizode "uzbuna" i "upozorenje": Bolji kvalitet vazduha u Sarajevu

Izvor:
SRNA
20.01.2026
12:50
Komentari:0
Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas odluku o ukidanju epizoda "uzbuna" i "upozorenje" zbog poboljšanja kvaliteta vazduha.
Epizoda "uzbuna" bila je na snazi od prethodnog petka na području četiri sarajevske opštine i opštine Ilidža, a ukidanjem ove i epizode "upozorenje" prestale su važiti ranije propisane restriktivne mjere, saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo.
Iz Vlade napominju da su trenutne vrijednosti PM deset čestica u osjetnom padu u odnosu na juče, dok se intenzivno praćenje stanja kvaliteta vazduha i meteoroloških uslova nastavlja.
Epizode "uzbuna" i "upozorenje" ukinute su na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite životne sredine Kantona Sarajevo.
