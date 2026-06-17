Šimun: Iz godine u godinu problem odlaska i povratka ugostiteljskih radnika

Iz godine u godinu postoji problem odlaska i povratka ugostiteljskih radnika, rekla je Sanela Šimun iz Turističke organizacije Republike Srpske.

"Iz godine u godinu postoji problem kako odlaska tako i povratka ugostiteljskih radnika. Ugostitelji su na udaru jer turista koji dolazi, sješće negdje popiće kavu, ručaće negdje. Prvi utisak ugostitelji ostavljaju na potencijalnog turistu, da li će se on vratiti", kaže Sanela Šimun iz Turističke organizacije Republike Srpske.

Ljubaznost, spretnost i pružanje usluge i dobre gastro ponude važni su segmenti za turistu koji dolazi u Republiku Srpsku, navodi Šimun.

"Moramo se voditi tim da budemo dobri domaćini, kao što jesmo, kako bi nam turista ponovo došao u Republiku Srpsku i u sam restoran koji dolazi ili bilo koji drugi ugostiteljski objekat", rekla je Šimun.