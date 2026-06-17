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Šimun: Moramo se voditi tim da smo država koja ima i prirodu, kulturu i tradiciju

Autor:

ATV redakcija
17.06.2026 18:14

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Шимун: Морамо се водити тим да смо држава која има и природу, културу и традицију
Foto: ATV

Moramo se voditi tim da smo država koja ima i prirodu, kulturu i tradiciju, rekla je Sanela Šimun iz Turističke organizacije Republike Srpske.

"Pretežno su to destinacije koje su proglašene za turistička mjesta, tipa Jahorina, Banjaluka. Mislim da oni jako brzo nađu zamjenu, da li je ta zamjena adekvatna ili nije to će reći sami posjetitelji u restoranima koji dolaze", rekla je Sanela Šimun iz Turističke organizacije Republike Srpske.

Važno je voditi se onim ko radi kao i da nije potrebno potencirati za inostranom radnom snagom, navodi Šimun.

"Mislim da bi sa tim počeo pad dolaska turista. Možda ne ove godine ali ako se nastavi taj trend zapošljavanja stranih radnika za neki sitan novac. Dobar radnik se mora dobro platiti. Moramo se voditi time da samo mi jedna država koja ima i prirodu i kulturu i tradiciju", kaže Šimun.

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Turizam

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