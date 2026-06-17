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Važno je sačuvati gastro ponudu i ugostitelje koji rade na poboljšanju i kvalitetu usluge

Autor:

ATV redakcija
17.06.2026 13:05

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Важно је сачувати гастро понуду и угоститеље који раде на побољшању и квалитету услуге
Foto: pexels

Moramo sačuvati našu gastro ponudi kao i ugostitelje koji iz godine u godinu rade na poboljšljnju i kvalitetu usluga, rekla je Sanela Šimun iz Turističke organizacije Republike Srpske.

"Mi definitivno moramo da sačuvamo našu gastro ponudu, da sačuvamo naše ugostitelje koji iz godine u godinu proširuju svije smještajne kapacitete i rade na poboljšanju i kvaliteta i usluge i gastronomije. Da država treba da stane iza ovakvih stvari jer mi smo već prepoznatljiva destinacija od strane inostranih turista kojih je sve više i više u Republici Srpskoj", navod Sanela Šimun iz Turističke organizacije Republike Srpske.

Važno je promovisati i sačuvati zanimanja. Prilikom dolaska stranaca lijepo je vidjeti da konobar uslužuje gosta na 2-3 jezika, navodi Šimun.

"Mi smo jedna sigurna i bezbjedna destinacija koja pruža dobru gastro ponudu. Tu je sada popularan i rafting i vožnja kajakom u Banjaluci, naši nacionalni parkovi. Mislim da država treba stati iz takvih stvari, da radimo na promociji zanimanja i da radimo na radimo na usavršavanju kako ugostiteljskih tako i turističkih radnika", kaže Šimun.

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Turizam

Republika Srpska

Ugostitelji

Sanela Šimun

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