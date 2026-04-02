Преминула докторка хероина Тамара Лазић

Стигле су најтужније вијести. Докторка Тамара Лазић (44) је умрла. Жена чија велика борба проти опаког рака дебелего цријева је изазивала дивљење код хиљада људи.
Од када је објелоданила да болује, четири године сви смо редовно пратили новости у вези са њеним здравственим стањем и из петних жила навијали да ће се из сваке нове видео објаве зачути - "здрава сам, рака више нема".
Било је великих надања и охрабрујућих прогноза, потом горких разочарања и тешких дијагноза и на крају је и последња вест стигла као таква - тешка и црна.
Име и презиме Тамара Лазић Стругар изазивало је дивљење у људима. Прво нас је опчинила лепотом, породичном хармонијом и достигнућима у области медицине, а онда смо заједно са њом, као безрезервна подршка, отпочели неизвјесну и исцрпљујућу борбу са раком дебелог цријева у четвртом стадијуму.
Она је била оптимистична, имала је снажну вјеру у изљечење, а син Лука, ћерка Мија и супруг Џон били су њен су разлог и снага да свакодневно устаје и живи упркос свакој дијагнози.
Докторка Тамара Лазић Стругар се као тинејџерка из Београда отиснула у Њујорк, гдје је завршила медицину на престижном Универзитету Јејл као најуспјешнији студент у генерацији.
Усавршавала се у Шпанији, Италији, Чилеу и Роуд Ајленду, постала један од најцјењенијих доктора у свијету, удала за "забрањену љубав" из студентских дана, родила и успјела да 'засени' врло успјешне родитеље - оца, чувеног југословенског фотографа Јадрана Лазића, и мајку, правницу Весну Лазић.
И када се чинило да је заслужена апсолутна срећа достигнута, на редовном прегледу сачекала ју је вијест која јој је потпуно промијенила живот.
"Годину дана прије него што сам примијетила крв у столици имала сам уредан налаз колоноскопије који није показивао никакве полипе. Моја једина слабост била је стандардно осјетљив стомак, као и чињеница, коју сам тек касније разумјела на прави начин, да сам се у том период осјећала изузетно уморно", испричала је једном приликом и додала:
"Сјећам се да је прво што сам изговорила докторки, гастроентерологу код које сам отишла због крварења, било - молим вас, реците ми да ово није рак. Она ме је у чуду погледала и смиривала ме чињеницом да сам прије само годину дана имала уредан налаз без икаквих видљивих поремећаја и да је можда у питању нека друга, аутоимуна болест цријева".
"Међутим, ја сам као љекар знала шта значи крв у столици и захтијевала сам нову колоноскопију на којој је пронађен тумор", причала је докторка Тамара.
На промоције њене књиге "Кожодовштине" је тада открила актуелне детаље у вези са здравственим стањем. Са помијешаним осјећањима усхићења и бојазни саопштила је да је пронађен донор за трансплантацију јетре, гдје је рак метастазирао - али само у случају ако ПЕТ скен не покаже метастазе и на другим органима. Нажалост, то се десило.
"Имам нове двије ситне лезије у плућима, али не зна се још да ли су метастазе. Ако јесу, онда трансплантација није више опција. Лезије су сувише мале за биопсију, тако да ћемо их вјероватно пратити. У међувремену смо у потрази за најбољом сљедећом опцијом хемиотерапије. Наравно, уз све то, бавим се здравом исхраном, акупунктуром, суплементима и разним осталим алтернативним комбинацијама. Дајем све од себе", тада је испричала др Тамара Лазић и додала:
"Пробала сам све што на овом свијету постоји. Ишла сам у Њемачку, још примам њихову вакцину и терапију. Консултовала сам се са великим бројем љекара и општи закључак је да не постоје шансе за изљечењем јетре, те да је једина и најбоља опција трансплантација. Донора сам, изгледа, нашла, то ми још нису дефинитивно потврдили, али су њој рекли да ће је ускоро презентовати цијелом комитету и конзилијуму", говорила је тада:
"У тренутку када сам схватила да ми је то једина опција да будем овдје довољно дуго, никако још годину дана, будући да имам двоје дјеце, само сам оставила страх по страни и рекла - идемо даље, корак по корак, шта мора да се уради, мора. Дјеца се одлично држе, они су мој највећи лијек. Тешко им је, али гурају", признала је тада.
У Тамарином животу ништа није било обично, па ни почетак љубави са супругом професором и доктором Џоном Стругаром, који је угледни неурохирург у Њујорку.
"Упознали смо се на Јејлу, он је већ био начелник хирургије кичме, а ја студент медицине. Нешто као у серији 'Увод у анатомију'. Декан је причао са њим, причао је са мном, рекли су нам да то није дозвољено, да не могу да нам забране, тако да смо у почетку незванично били у вези. Сви су знали, али нисмо се експонирали јавно док нисам завршила медицину", рекла је она и наставила:
"Кад смо се вјенчали и кад смо добили дјецу слала сам фотографије декану како бих му предочила да зна да приче као што је наша некад и успију. Том приликом ми је открила да је одувијек навијала за нас, али да због посла није могла да нам покаже и пружи подршку. Џон је моја стијена и највећа подршка у свему кроз шта пролазим. Без њега и дјеце не бих успјела", поручила је тада др Тамара.
